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Successo del film tv su Acutis, Caruso: orgoglio per Regione Lombardia

Il successo del film su Carlo Acutis (in foto) finanziato con il bando 'Lombardia per il cinema' è un orgoglio per Regione Lombardia.

Ascolti record: oltre 4,2 milioni di spettatori e il 26,9% di share

“Il successo di ‘Io sono Carlo’ è motivo di orgoglio per Regione, che con la misura ‘Lombardia per il Cinema‘ ha sostenuto questo film che racconta la vita di Carlo Acutis. Oltre 4,2 milioni di spettatori sono un risultato straordinario. Mi colpisce soprattutto la risposta dei giovani: nella fascia tra i 15 e i 34 anni lo share ha raggiunto il 32,6%. La storia di Carlo Acutis, la sua fede e la sua attenzione verso gli altri hanno saputo parlare anche a un pubblico che non è sempre facile avvicinare attraverso la televisione”.

carlo acutis film successo

Lo dice l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso commentando gli ascolti del film diretto da Giacomo Campiotti, trasmesso ieri sera su Canale 5, che ha conquistato 4.269.000 spettatori e il 29,6% di share.

La vita di Carlo Acutis diventa un film di successo

“Abbiamo sostenuto il racconto di una vita breve – conclude l’assessore – ma capace di lasciare un segno profondo, quella di un ragazzo cresciuto a Milano e diventato un riferimento per tante persone nel mondo. Vedere una platea così ampia avvicinarsi alla sua storia dà ancora più valore alla nostra scelta. Mi congratulo con il regista Giacomo Campiotti, gli interpreti e la produzione per un lavoro che ha saputo raggiungere un pubblico di tutte le età”.

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