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Lombardia Notizie / Cultura

‘World Opera Day’, a Palazzo Lombardia i bambini cantano l’opera

Un momento del laboratorio per i bambini al Belvedere di Palazzo Lombardia

Assessore Caruso: la passione per la lirica può nascere fin da piccoli

Bambini dai 6 ai 12 anni hanno cantato insieme alcuni celebri brani d’opera al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia. Il laboratorio corale gratuito ‘Cantiamo l’Opera!’ è stato ideato e realizzato da As.Li.Co e curato da Opera Education in occasione del World Opera Day.
All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Durante il momento ludico e didattico i partecipanti hanno lavorato sull’ascolto, sull’intonazione, sulla respirazione e sulla dizione. Si sono poi esibiti in un piccolo coro davanti ai loro genitori.

Il World Opera Day a Palazzo Lombardia

“La passione per la lirica – ha evidenziato Caruso – può nascere sin da piccoli. Per questo motivo abbiamo voluto, anche quest’anno, aprire Palazzo Lombardia ai bambini, dando loro la possibilità di avvicinarsi all’opera attraverso il canto. L’auspicio è che tornino a casa con la voglia di ascoltare ancora questa musica e che il prossimo appuntamento a cui parteciperanno possa essere a teatro, insieme alle loro famiglie”.

“Come Regione – ha aggiunto – sosteniamo OperaLombardia e la collaborazione tra i cinque teatri di tradizione: il ‘Grande’ di Brescia, il ‘Donizetti’ di Bergamo, il ‘Ponchielli’ di Cremona, il ‘Sociale’ di Como e il ‘Fraschini’ di Pavia. Al lavoro sulle produzioni deve accompagnarsi l’attenzione a chi ancora non conosce la lirica. Coinvolgere i più piccoli ci permette di raggiungere anche i genitori e di invitarli a seguire le stagioni dei nostri eventi”.

Il programma del World Opera Day a Palazzo Lombardia è proseguito in serata con il concerto degli artisti del circuito di OperaLombardia, evento che ha registrato il tutto esaurito.

Le due iniziative sono sostenute da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Ministero della Cultura.

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