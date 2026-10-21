Tutto esaurito a Palazzo Lombardia per il concerto con gli artisti di OperaLombardia dedicato al ‘World Opera Day’, mentre sono ancora disponibili gli ultimi posti per il laboratorio di canto per bambini. I due appuntamenti, gratuiti, sono in programma giovedì 22 ottobre, al Belvedere del 39° piano, e porteranno la lirica nella sede della Regione con due iniziative rivolte alle famiglie e agli appassionati.

Avvicinare i bambini alla lirica

“Vogliamo avvicinare all’opera – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – anche chi non frequenta abitualmente i teatri. Anche quest’anno, infatti, abbiamo deciso di aprire Palazzo Lombardia a un concerto e a un laboratorio nel quale i bambini potranno scoprire la lirica attraverso il canto. La passione per la musica può nascere da esperienze come queste, soprattutto quando si ha la possibilità di partecipare in prima persona”.

Il progetto OperaLombardia

“Regione – ha aggiunto – sostiene OperaLombardia e la collaborazione tra i cinque teatri di tradizione che portano a Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia produzioni di qualità. Il ‘World Opera Day’ è un’occasione per far conoscere questo lavoro a nuovi spettatori, con l’auspicio che l’incontro con gli artisti e l’ascolto dei brani d’opera diventino un invito a seguire le stagioni nei teatri”.

Il laboratorio per bambini

Alle 17.30 ‘Cantiamo l’Opera!’, a cura di Opera Education. Saranno coinvolti i bambini dai 6 ai 12 anni in un laboratorio corale per il quale sono ancora disponibili posti. I giovani impareranno così alcuni celebri brani del repertorio operistico, lavorando sull’ascolto, sull’intonazione, sulla respirazione e sulla dizione. L’attività si concluderà poi con un piccolo concerto aperto ai genitori. Per prenotazioni, scrivere a operalombardia@regione.lombardia.it.

Il concerto al Belvedere

Alle 20.30 il programma proseguirà con una selezione di brani tratti dai titoli coprodotti dal circuito nella stagione 2026/2027. ‘Turandot’ di Puccini, ‘L’italiana in Algeri’ di Rossini, ‘Pagliacci’ di Leoncavallo, ‘Cavalleria rusticana’ di Mascagni e ‘Un ballo in maschera’ di Verdi. A esibirsi saranno il soprano Caterina Meldolesi, il mezzosoprano Ilariandrea Tomasoni, il tenore Eduardo Niave e il baritono Matteo Jin. Ad accompagnarli al pianoforte Eric Foster.

La rete dei cinque teatri

OperaLombardia riunisce il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como/AsLiCo, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Teatro Fraschini di Pavia. Il circuito collabora con ‘I Pomeriggi Musicali’ per la realizzazione delle produzioni. Le iniziative godono del sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo.