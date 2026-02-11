112 day, in Lombardia oltre 60 milioni di chiamate dal 2010

Sono oltre 60 milioni le chiamate gestite dal 2010 a oggi dalle Centrali Uniche di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112 della Lombardia. Un dato che fotografa l’importanza e la solidità di un sistema che, ogni giorno, garantisce una risposta tempestiva e appropriata ai cittadini.

I grattacieli della Regione illuminati di rosso

In occasione dell’112 Day, la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – conferma il ruolo centrale del NUE 112 come vero e proprio sistema salvavita, capace di filtrare le richieste non urgenti e di indirizzare rapidamente le chiamate di emergenza alle centrali competenti. Un modello organizzativo che ha reso la Lombardia un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. E per celebrare questa significativa ricorrenza, mercoledì 11 febbraio, il belvedere di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli, saranno illuminati di rosso.

Assessore Bertolaso: siamo un modello internazionale

“Il NUE 112 – sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – non è solo un numero, ma un servizio essenziale che salva vite ogni giorno. La Lombardia è stata la prima Regione in Italia a sperimentare e implementare questo modello, oggi riconosciuto come esempio di eccellenza a livello nazionale e internazionale. L’unificazione del sistema ha permesso di superare le differenze territoriali e di garantire ai cittadini una risposta omogenea, basata su professionalità, competenza e spirito di squadra”.

Massimo Lombardo (DG AREU): risposte appropriate e tempestive

“Solo nel 2025 – spiega il direttore generale di AREU, Massimo Lombardo – le chiamate gestite dalle nostre centrali sono state quasi 5 milioni (4.869.100). Numeri che confermano quanto il Numero Unico sia entrato nelle abitudini dei cittadini e quanto sia fondamentale il lavoro di filtro svolto dagli operatori. In pochi secondi la chiamata viene geolocalizzata, valutata e trasferita alla centrale competente, evitando sovraccarichi al sistema dell’emergenza. Un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che richiede personale qualificato, tecnologia avanzata e un costante investimento in formazione”.

Il Nue 112 come funziona

Attivo in UE dal 1991 e in Italia dal 2010, il 112 è il numero da comporre in caso di emergenza. Le Centrali Uniche di Risposta (CUR), 23 in tutta Italia e tutte interconnesse, sono il cuore del sistema. La Lombardia è stata la prima regione italiana a sperimentare il NUE 112, diventando un punto di riferimento per tutto il Paese. Le 3 CUR lombarde filtrano le chiamate inappropriate, evitando sovraccarichi per i servizi di soccorso, localizzano con precisione chi chiama, anche tramite l’app ‘Where Are U‘, smistano rapidamente la richiesta all’ente competente (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria) e offrono supporto multilingua e canali accessibili, come la chat per persone sorde.

I numeri

I numeri del NUE 112 Lombardia (dati aggiornati a febbraio 2026): Circa 60 milioni chiamate gestite dal 2010, mediamente 5 milioni di chiamate all’anno, oltre 14.000 chiamate al giorno, tempo medio di risposta: 5 secondi

In Lombardia 24 ospedali dotati di pulsante anti aggressione

Dal 2022 è attivo un sistema di pulsanti d’allarme anti-aggressione in 24 ospedali lombardi (A questo link l’elenco degli ospedali). Nel 2024 sono state registrate 424 attivazioni. Quando premuto, il pulsante trasmette un messaggio di allarme alla CUR 112 di competenza che attiva le Forze dell’ordine.

La suddivisione delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) in Lombardia

In Lombardia, il servizio NUE 112 è gestito dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza nelle tre Centrali di Milano, Brescia e Varese che, solo nel 2025 hanno risposto a 4.869.100 chiamate.

Cur Nue 112 Varese (prima centrale attivata in Italia – 21 giugno 2010)

Serve circa 3,8 milioni di cittadini nelle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Monza e Brianza. Come prima CUR sperimentale d’Italia, ha sviluppato l’infrastruttura di base su cui si è poi modellato il sistema NUE nazionale. Nel 2025 ha ricevuto 1.786.290 chiamate.

Cur Nue 112 Milano (attiva dal 7 maggio 2013)

Serve 3,2 milioni di cittadini che arrivano quotidianamente a circa 4,5 tenendo conto dei pendolari nelle province di Milano. Nel 2025 ha ricevuto 1.766.509 chiamate.

Cur Nue 112 Brescia (attiva dal 17 dicembre 2014)

Serve circa 2,9 milioni di cittadini nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Pavia, Mantova e Sondrio. Nel 2025 ha ricevuto 1.316.301 chiamate

ALTRI DATI E REPORT CHIAMATE AL 112 NEL 2025 DIVISE PER PROVINCE

A questo link dettagli su: il report delle chiamate al Nue 112 nel 2025 gestite con collocazione territoriale per provincia (suddivise per mese); le Cur Nue 112 in Italia: dove sono e come funzionano; l’elenco dei 24 ospedali lombardi dove sono stati installati i pulsanti d’allarme anti-aggressione, la divisione delle chiamate al Cur nel 2025 divise per Ente; Ecall: il Sistema che connette i veicoli al Nue 112, l’app ‘Where Are U’; il Nue 112 a portata di smartphone.