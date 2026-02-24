Logo Regione Lombardia

90 anni Dan Peterson a Palazzo Lombardia, festa per mito del basket

Il presidente Fontana e il sottosegretario Pucchi al Belvedere 'Berlusconi' di Palazzo Lombardia con Dan Peterson per i 90 ani del mitico coach di basket

Fontana: coach con grandi competenze tecniche, appassionato telecronista tv Picchi:  straordinaria la sua capacità di formare le persone

Palazzo Lombardia ha reso omaggio a una delle figure più iconiche della pallacanestro mondiale e italiana: Dan Peterson, che ha compiuto 90 anni. Una celebrazione intensa e partecipata, ospitata, martedì 24 febbraio 2026 sera, al Belvedere Berlusconi, alla presenza di un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, società sportive e giovani atleti.  La Regione Lombardia ha voluto riconoscere il valore sportivo, culturale ed educativo del celebre allenatore e commentatore statunitense, naturalizzato italiano, membro dell’Italian Basket Hall of Fame e protagonista indiscusso della storia dell’Olimpia Milano. Una storia che oggi si intreccia simbolicamente con quella del suo ‘Coach’: anche la squadra milanese, sostenuta e amata da Giorgio Armani, celebra infatti i suoi 90 anni.

Fontana: a Palazzo Lombardia 90 anni di Dan Peterson grande del basket

Il presidente Fontana omaggia Dan Peterson al Bekvedere di Palazzo Lombardia per i 90 anni del 'Coach'“Un grande personaggio del basket – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che, da appassionato di questo sport, ho sempre apprezzato e ammirato, anche se non è mai stato il coach della squadra di Varese. Un vero trascinatore e motivatore che ricordiamo come coach per le sue competenze tecniche e con affetto per le imperdibili telecronache dei campionati di pallacanestro, in particolare NBA”.

Ad aprire la cerimonia, insieme al governatore Fontana, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, promotrice dell’evento.

Dialogo tra il ‘Coach’ e Dino Meneghin e Vittorio Gallinari

Maglia celebrativa dei 90 anni di Coach Dan Peterson al Belvedere di Palazzo LombardiaA moderare l’incontro il giornalista di Mediaset Mino Taveri, che ha guidato un dialogo vivace tra il ‘Coach’ e due leggende del basket italiano, Dino Meneghin e Vittorio Gallinari, davanti a 80 giovani provenienti da diverse società sportive milanesi e dell’hinterland tra cui Basket Tumminelli Romana, Urania Basket, Bresso Basket, Teullié Basket.  Applausi e scambi di battute anche con il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos, e con l’attuale allenatore Peppe Poeta, a testimonianza di un legame sportivo e umano che attraversa le generazioni.

I numeri della pallacanestro

“La pallacanestro – ha detto il sottosegretario Picchi – è tra gli sport più praticati in Lombardia, insieme a calcio e pallavolo.  È inoltre la disciplina con maggior crescita nel tasso di tesseramento regionale, con un incremento del 132% tra il 2019 ed il 2022”.  Dai dati regionali, inoltre, le province lombarde dove il basket è più praticato – in termini di tesserati, società sportive e impianti – sono in ordine di grandezza Milano (32,9%), Brescia (11,6%) e Varese (11%).

Picchi: importante il valore educativo degli allenatori

Il sottosegretario Picchi alla festa di Palazzo Lombardia per i 90 anni di Dan Peterson con Meneghin e GallinariPicchi ha inoltre sottolineato il valore del ruolo educativo degli allenatori: “Dan Peterson – ha chiosato – è un modello non solo per i risultati sportivi, ma per la sua capacità di formare persone. Un allenatore insegna le regole del gioco e della vita, accompagna i giovani – campioni e non – nella crescita, li aiuta a superare i propri limiti con correttezza e spirito di squadra. Per questo il valore dell’allenatore è un patrimonio per lo sport e per l’intera comunità. Oggi non celebriamo soltanto un compleanno, ma una storia lunga e condivisa di passione sportiva e umanità”.

Indiscusso ‘Numero 1’, l’omaggio della Regione

L'omaggio della Regione Lombardia a Dan PetersonAl centro della scena, ancora una volta, lui: Dan Peterson. Non solo un maestro di basket, ma un uomo capace di unire culture, linguaggi e generazioni, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Un assoluto ‘Numero 1’, per citare l’iconica campagna pubblicitaria che ha saputo trasformare lo sport in un ponte educativo e valoriale, e lo ha reso per sempre un’icona in Italia.

Il palmares

Dan PetersonDan Peterson, ex allenatore dal grande palmares, che ha guidato Virtus Bologna e Olimpia Milano, è stato vincitore di cinque scudetti, due coppe europee e tre Coppa Italia.

Telecronache e corsi

Quindi è stato apprezzatissimo telecronista dello sport USA e, da anni, tiene corsi di team building, coaching, comunicazione e sviluppo della leadership molto seguiti e apprezzati.
