‘Open Master Series Como Lake 2027’: l’evento degli sport estivi

Si chiama ‘Open Masters Series Como Lake 2027’ ed è l’evento di sport estivi presentato a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. La kermesse vedrà coinvolte le città di Como, Lecco e Varese dal 17 al 26 settembre 2027. Nell’occasione è stato presentato anche il Comitato istituzionale di indirizzo presieduto da Sergej Bubka, campione olimpico del salto con l’asta a Seul 1988 e per sei volte consecutive, dal 1983 al 1997, campione mondiale.

Il nuovo organismo ha il compito di accompagnare l’attività dei Comuni di Como, Lecco e Varese nella realizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più attesi e strategici per la promozione del territorio lombardo.

Il Comitato nasce infatti con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e garantire una visione condivisa per un evento che unirà sport di alto livello, turismo e sviluppo locale. Gli Open Masters Series 2027 rappresentano infatti una straordinaria occasione per valorizzare le eccellenze sportive, paesaggistiche e ricettive delle tre province coinvolte, con un impatto positivo atteso sia in termini economici che di visibilità internazionale

“Non saranno soltanto un evento sportivo – ha spiegato Federica Picchi – ma un progetto territoriale di grande portata. Regione Lombardia favorisce un lavoro di squadra tra enti locali, federazioni e mondo sportivo per garantire un impatto duraturo. Questo Comitato è il primo passo concreto in quella direzione: un tavolo di indirizzo capace di stimolare un percorso di crescita condivisa. Sport, turismo e territorio sono tre pilastri strategici per costruire il futuro della Lombardia”.

Presenti, alla conferenza stampa, tra gli altri, anche l’assessore regionale comasco Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) e il sottosegretario lecchese, Mauro Piazza. Con loro anche i sindaci delle tre citta coinvolte: Alessandro Rapinese (Como), Mauro Gattinoni (Lecco ) e Stefano Malerba, assessore allo Sport di Varese.

” Di fatto – ha sottolineato Alessandro Fermi – questa è una piccola Olimpiade e siccome affronteremo, sicuramente con successo, le Olimpiadi invernali all’inizio dell’anno prossimo, potremo agganciare quel lascito, un volàno che andrà avanti nel tempo, proprio con i Master Games”.

La manifestazione sarà inoltre un laboratorio di buone pratiche istituzionali e di innovazione nella promozione sportiva, mettendo al centro coesione territoriale, sostenibilità e qualità dell’offerta.

“Abbiamo una grande opportunità – ha commentato il sottosegretario Mauro Piazza – che dobbiamo cogliere tutti insieme. Le Olimpiadi rappresentano già una straordinaria vetrina per i nostri territori, ma dal 2027 avremo un’ulteriore occasione per renderli protagonisti, in particolare sui temi legati allo sport. Credo ci sia una reale volontà di lavorare in sinergia. Tutto questo testimonia ancora una volta la straordinaria determinazione con cui Regione Lombardia investe nello sport, in tutte le sue dimensioni: economica, turistica, ma soprattutto sociale e culturale. È un’ulteriore conferma dell’attenzione che dedichiamo a questo settore”.

L’appuntamento del 2027 segnerà un momento chiave nel calendario sportivo nazionale e internazionale, proiettando Como, Lecco e Varese al centro dell’attenzione, grazie a un format competitivo di altissimo livello rivolto ad atleti master ( dai 30 anni in su) provenienti da tutto il mondo.