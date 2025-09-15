LNews-Foto/Video. BASKET,PRESENTATA A PALAZZO LOMBARDIA LA FRECCIAROSSA SUPERCOPPA 2025

PRESIDENTE FONTANA : NOSTRA REGIONE CAPITALE DELLA GRANDE PALLACANESTRO

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: UNO SPORT DALLA GRANDE VALENZA SOCIALE E FORMATIVA

(LNews – Milano, 15 set) A Palazzo Lombardia presentata la ‘Frecciarossa Supercoppa 2025’, evento inaugurale della stagione del basket prevista sabato 27 e domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Con loro anche i rappresentati della Lega Basket e delle squadre partecipanti.

La competizione, con in palio il primo trofeo ufficiale della stagione, mette di fronte quattro delle migliori squadre italiane, tra cui quella Campione nazionale in carica e la detentrice della Coppa Italia 2025.

La ‘Frecciarossa Supercoppa 2025’ sarà anche un’occasione per promuovere inclusione sociale, valorizzazione del territorio e condivisione dei valori positivi dello sport.

“La Lombardia – ha sottolineato Fontana – è la regione che quest’anno ha ben cinque squadre che partecipano al massimo campionato italiano ed è una un evento sportivo che noi riteniamo fondamentale perché oltretutto arriva pochi mesi prima delle Olimpiadi invernali, quindi come una sorta di ennesima prova alla quale ci sottoponiamo”.

Regione Lombardia, in collaborazione con la Lega Basket Serie A (LBA) ha inoltre in programma un Tour del trofeo della Supercoppa in alcune aree particolarmente sensibili del territorio milanese, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport come occasione di crescita e riscatto sociale. Tra queste, una tappa speciale, è quella odierna alla palestra della scuola secondaria di primo grado Beltrami, casa della società Basket Rozzano e punto di riferimento per ragazzi e famiglie del territorio.

“Quella della presentazione della Supercoppa – ha chiosato Federica Picchi – è un appuntamento importantissimo, tanto atteso da chi ama il basket che c’è dal 1995 e che via via si è arricchito negli anni. È dal 2016 che lo attendiamo in Lombardia e finalmente arriva a Milano con quattro tra le squadre di basket più importanti della scorsa stagione”.

“Il basket – ha aggiunto il sottosegretario – ha da sempre avuto un messaggio formativo-educativo per i giovani e quindi noi siamo veramente felici di lanciare quest’anno anche il tour della Supercoppa che aprirà con l’appuntamento al palazzetto di Rozzano”.

All’Unipol Forum il pubblico potrà assistere anche a un’esibizione di Baskin, disciplina che permette ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme. Un momento di grande valore educativo e culturale, realizzato con la collaborazione delle società sportive che promuovono questa attività in Lombardia e oltre.

Queste le partite in calendario all’Unipol Forum di Assago: sabato 27 settembre alle ore 18 , Dolomiti Energia Trentino (vincitrice Coppa Italia) – Germani Brescia e alle ore 20,45, Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano (vincitrice scudetto).

La finale è invece prevista domenica 28 settembre alle ore 18.

A questo link un file video, libero da diritti, scaricabile gratuitamente. (LNews)

ram