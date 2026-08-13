Arte, storia e bellezza sono accessibili per tutta l’estate, anche a pochi chilometri da casa. In Lombardia, una giornata può diventare l’occasione per scoprire un museo, una villa, un sito archeologico o un luogo d’arte e trasformare una pausa estiva in un viaggio nella cultura. A offrire questa opportunità è l’Abbonamento Musei, la tessera che riunisce 240 luoghi della cultura e comprende oltre 40 mostre: dai musei dei capoluoghi alle raccolte locali, dalle ville ai siti archeologici, fino ai monasteri, ai giardini e alle mete affacciate sui laghi. L’abbonamento può essere acquistato durante tutto l’anno, vale 365 giorni dalla data di acquisto e consente di entrare nelle sedi e nelle esposizioni comprese nel circuito.

Un viaggio di fine estate nella cultura della Lombardia grazie all’Abbonamento Musei

“Quest’estate – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – invito chi resta in Lombardia a vivere la nostra regione come un grande museo diffuso. L’Abbonamento Musei riunisce luoghi molto diversi e permette di scegliere le visite secondo i propri interessi, senza concentrare tutto in pochi giorni. La tessera ha validità annuale e l’estate può essere l’inizio di un percorso che prosegue nei mesi successivi”.

“Accanto alle grandi istituzioni, il circuito comprende numerosi musei locali che meritano di essere conosciuti – sottolinea Caruso –. Questo strumento dà loro maggiore visibilità e invita i visitatori a uscire dagli itinerari abituali. Si può partire da una mostra e proseguire la giornata in una villa, in un castello, in un borgo o in un sito archeologico, facendo della cultura un’occasione per conoscere meglio la Lombardia”.

Le mostre aperte, un patrimonio da conoscere e apprezzare

A Milano le Gallerie d’Italia ospitano fino al 18 ottobre ‘Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento’, con opere di Botticelli, Michelangelo, Tiziano, Dürer e Cranach. Nella stessa sede ‘Arnaldo Pomodoro: una vita’ ricostruisce il lavoro e la vicenda artistica dello scultore a un anno dalla sua scomparsa. Al Castello Sforzesco sono esposti oltre sessanta fogli del Gabinetto dei Disegni per ‘Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring’, aperta fino al 27 settembre. A Palazzo Reale si può visitare ‘Anselm Kiefer. Le Alchimiste’, fino al 27 settembre. Al Museo di Storia Naturale, ‘Chernobyl 1986. Disastro, abbandono e rinascita’ torna sulla catastrofe nucleare e sulle sue conseguenze. La mostra chiuderà il 20 settembre

A Bergamo la GAMeC presenta fino al 6 settembre ‘Ana Silva – Eau’, prima personale dell’artista in un’istituzione italiana, realizzata con ricami e tessuti recuperati e dedicata al tema dell’accesso all’acqua. Nelle sale della Galleria è visitabile anche il nuovo allestimento ‘Una Galleria, tante collezioni’, con opere di Balla, Boccioni, de Chirico, Morandi e Burri

Il Museo di Santa Giulia, a Brescia, ricorda i duecento anni dal ritrovamento della Vittoria Alata con ‘La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un’eterna bellezza’. Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin e Franco Fontana sono tra i quaranta autori chiamati a interpretare il bronzo romano. La mostra rimarrà aperta fino al 1° novembre. Al Castello, invece, le oltre ottanta fotografie di ‘Cristina Mittermeier. La grande saggezza’ documentano ambienti naturali e comunità indigene. L’esposizione proseguirà fino al 10 gennaio 2027

A Palazzo delle Paure, a Lecco, sono in corso ‘Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa’, fino al 27 settembre, e ‘Nicola Villa. Traiettorie di attimi’, fino al 20 settembre

A Monza, l’Orangerie della Villa Reale ospita ‘Sandokan. La tigre ruggisce ancora’ fino al 6 settembre. Ai Musei Civici, ‘Fuori rotta’ propone fino al 30 agosto una selezione di opere dedicate al viaggio

A Crema ‘Yūgen: l’incanto sottile del Giappone’ è visitabile al Museo Civico fino al 20 settembre

A Como, ‘Turner. L’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano’ si divide tra Palazzo del Broletto e la Pinacoteca civica di Palazzo Volpi e rimarrà aperta fino al 27 settembre

Nel Varesotto, il MA*GA di Gallarate riaprirà il 25 agosto con le mostre su Paolo Scheggi e Vincenzo Agnetti e con ‘Arte Viva. Processi performativi e partecipativi come pratica’

In Valtellina, Palazzo Besta, a Teglio, ospita fino al 30 agosto ‘VETTE. Storie di sport e montagne’, dedicata al rapporto tra sport, arte e montagna

Palazzi, gallerie e case museo

Le possibilità non si esauriscono con le mostre. A Mantova la tessera comprende Palazzo Te, Palazzo Ducale, Palazzo della Ragione e la Torre dell’Orologio. Nel Pavese permette di accedere ai Musei Civici nel Castello Visconteo e al Museo della Certosa. A Cremona si può scegliere tra il Museo del Violino e il Museo Civico Ala Ponzone, mentre a Lecco Villa Manzoni conserva gli ambienti e le memorie familiari dello scrittore.

Gli itinerari all’aperto

Ci sono poi gli itinerari all’aperto. Nel Varesotto si possono visitare il Monastero di Torba, il Parco archeologico e l’Antiquarium di Castelseprio e la chiesa di Santa Maria foris portas. Sul Lago Maggiore si trova l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, costruito sulla parete rocciosa di Leggiuno. Sul Lago di Como si possono visitare Villa Carlotta, a Tremezzina, con il suo giardino botanico, e Villa Monastero, a Varenna, circondata da un giardino lungo quasi due chilometri. A Bergamo, infine, l’Orto Botanico Lorenzo Rota può diventare una tappa di una passeggiata lungo le Mura Veneziane.

Ulteriori informazioni

Orari, giorni di apertura, prenotazioni e modalità di accesso sono disponibili sul sito e sull’app per smartphone dell’Abbonamento Musei disponibile sui principali store.