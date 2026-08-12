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Al Bassini di Cinisello Balsamo (MI) le nozze di Mikela e Salvatore

Cerimonia civile tra un paziente e la sua compagna nel reparto di medicina

Un momento di grande emozione ha reso unica la mattinata del 12 agosto nel reparto di Medicina dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che fa parte dell’Asst Nord Milano: Salvatore, paziente della struttura, e Mikela hanno pronunciato il loro sì, unendosi in matrimonio civile.
Le nozze sono state celebrate dall’ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo Stefania Dalla Valle, nel corso di una cerimonia intima che ha rappresentato un momento di profonda felicità e commozione per i due neo-sposi.
A condividere la loro gioia anche familiari, amici e il personale sanitario in servizio in questa giornata speciale.

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