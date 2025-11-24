Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-GORLAGO/BG, PRESIDENTE FONTANA: REGIONE LOMBARDIA ADERISCE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZARE IL NUOVO CENTRO AUTISMO

ASSESSORE SERTORI: SOSTENIAMO UNA REALIZZAZIONE DI ALTISSIMO VALORE SOCIALE
ASSESSORE BERTOLASO: CONTINUA IL LAVORO PER GARANTIRE I PERCORSI ADEGUATI
ASSESSORE LUCCHINI: RINNOVIAMO IMPEGNO A SUPPORTO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE

(LNews – Milano, 24 nov) Nuovo Centro autismo di Gorlago (Bergamo): c’è anche Regione Lombardia. Su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata), Guido Bertolaso (Welfare) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), infatti, la Giunta ha approvato l’adesione all’Accordo di Programma (AdP) presentato dal Comune di Gorlago per la realizzazione del nuovo Centro autismo.

La nuova realtà sarà realizzata a Gorlago in via don Rudelli, 29, in un bene confiscato alla mafia, e vedrà il coinvolgimento, nell’AdP, oltre che di Regione Lombardia e del Comune, anche del Consorzio Servizi Val Cavallina.

“Si tratta di un’opera – spiegano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – del costo complessivo di 4.450.000 euro e alla quale Regione Lombardia garantisce risorse per 2 milioni in prima battuta e, comunque, non oltre il 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute come stabilito nell’Accordo con la municipalità orobica e il Consorzio Servizi Val Cavallina”.

L’attuale contributo regionale è suddiviso in 800.000 euro per l’annualità 2027, altri 800.000 per il 2028 e 400.000 per l’anno 2029.

“Il progetto – illustrano Fontana e Sertori – è quello di realizzare un nuovo Centro Diurno Disabili (CDD) trasferendo 30 posti attualmente accreditati all’attuale CDD di Trescore Balneario oltre all’aggiunta di altri 20 posti non contrattualizzati e di alcuni minialloggi per una residenzialità di 5-7 posti”.

“Con gli strumenti della Programmazione negoziata – rimarca Sertori – sosteniamo, come Regione Lombardia, la realizzazione di un intervento utile al territorio e a tante famiglie e di altissimo valore sociale”.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Bertolaso – conferma il proprio impegno concreto per le persone con disturbo dello spettro autistico: l’adesione all’Accordo di Programma per il nuovo Centro di Gorlago dimostra la nostra volontà di rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari. Continueremo a lavorare per garantire percorsi adeguati e risposte strutturate per le famiglie, in coerenza con il Piano Operativo Regionale Autismo”.

“Attraverso questo importante intervento a Gorlago – sottolinea l’assessore Lucchini -, Regione Lombardia rinnova il proprio impegno nel supporto delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) e delle loro famiglie. E lo fa dai percorsi di presa in carico personalizzati all’inclusione scolastica, lavorativa e sociale, con particolare attenzione al sostegno delle famiglie e alla formazione degli operatori”.
“Solo grazie a una solida alleanza sociale tra istituzioni, enti locali, Terzo settore e privati – conclude – potremo migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e promuovere una comunità più inclusiva e in particolare oggi, volta ai fondanti principi di legalità”.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma è prevista entro ottobre 2026 con avvio del cantiere a gennaio 2027 e conclusione dei lavori a maggio 2028. L’apertura operativa del Centro è prevista per settembre 2028. (LNews)

gus

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima