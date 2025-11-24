Logo Regione Lombardia

Operazione Smart: 160 patenti ritirate, oltre 1580 verbali

 

ASSESSORE LA RUSSA: BILANCIO POSITO PER L’OPERAZIONE SMART

ilancio positivo per il primo week-end dell’Operazione SMART, il programma di controllo coordinato promosso da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza sulle strade e rafforzare la prevenzione durante i fine settimana. L’attività, coordinata dalla Direzione Sicurezza della Regione, che ha coinvolto Polizie locali e Forze dell’ordine, ha registrato risultati significativi, confermando l’efficacia del modello lombardo di intervento integrato.

Nel complesso, nelle serate di venerdì e sabato, sono stati impiegati 1.445 operatori, impegnati in posti di controllo distribuiti nei punti più sensibili del territorio regionale. Durante le verifiche sono state controllate 13.277 persone e 11.524 veicoli, con l’elevazione di 1.583 verbali del Codice della Strada.
Le pattuglie hanno effettuato 147 interventi su richiesta, rilevato 20 sinistri e operato 72 fermi e sequestri.

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze: sono stati 7.827 i conducenti sottoposti al controllo alcolemico, con 111 positivi; mentre i drug test effettuati sono stati 122, con 13 esiti positivi.
Nel complesso, l’attività ha portato al ritiro di 160 patenti, a conferma della rilevanza dei comportamenti sanzionati.

Determinante anche il contributo delle Forze dell’ordine, con la partecipazione di 8 pattuglie della Polizia di Stato, 30 dei Carabinieri e 3 della Guardia di Finanza, che hanno operato in sinergia con le Polizie locali per garantire una presenza capillare e coordinata.

“L’operazione SMART – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – dimostra ancora una volta quanto sia efficace il lavoro congiunto tra Regione, Polizie locali e Forze dell’ordine. I numeri confermano un impegno intenso e mirato, capace di incrementare la sicurezza e ridurre i comportamenti pericolosi alla guida. Continueremo a investire su prevenzione, tecnologia e formazione per rendere la Lombardia un modello di riferimento nella sicurezza stradale”. (LNews)

A questo link elenco con dati divisi per province e Comuni capofila

mac

Scarica PDF
