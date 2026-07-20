LNotizie-Comprensorio sciistico Presolana/Monte Pora, assessore Sertori: via libera a nuova ipotesi di ampliamento e potenziamento

(LNotizie – Milano, 20 lug) Via libera, da parte della Giunta di Regione Lombardia, alla delibera proposta dall’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, che contiene la nuova ipotesi di Accordo di Programma (AdP) per l’ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana-Monte Pora.

“Si tratta di un accordo atteso e importante per il territorio montano della provincia di Bergamo – sottolinea l’assessore Sertori – che individua alcune opere necessarie al consolidamento ed alla destagionalizzazione dell’offerta del comprensorio, consentendone la realizzazione come realtà indispensabili alla fruizione e all’aumento dell’attrattività”.

L’Accordo di Programma sarà successivamente sottoscritto dai soggetti interessati che, oltre a Regione Lombardia, sono la Provincia di Bergamo, le Comunità montane dei Laghi Bergamaschi e della Valle Seriana, i Comuni di Castione della Presolana, Costa Volpino, Rogno e Songavazzo e con l’adesione delle società Irta spa e Neve srl.

L’AdP avrà l’effetto di una variante urbanistica e, dopo le ratifiche consiliari, sarà approvato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia e pubblicato sul Bollettino ufficiale (Burl).

L’accordo prevede un incremento di capacità dei bacini per l’innevamento, la realizzazione di una Pista Flow Country e di una Pista Fun Bob, un nuovo tapis roulant al rifugio Pian de la Palù, un Parco Avventura, un adeguamento del percorso agro-silvo-pastorale Palù-Magnolini, il Parco dell’Acqua, la nuova costruzione ovvero la ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di 6 edifici, puntualmente individuati, opere tutte finalizzate a incrementare l’offerta di servizi ai fruitori degli impianti ed ai turisti, con una particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli.

L’arco temporale di realizzazione dell’Accordo di Programma va dal secondo semestre 2026 sino al 2030.

“Sono tutti interventi importanti e richiesti sia dal territorio che dai turisti che lo frequentano – conclude Sertori – e consentiranno di rendere più fruibile e attrattivo il territorio”. (LNotizie)

gus