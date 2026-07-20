Regione Lombardia rafforza la sicurezza sui treni del servizio ferroviario regionale. Con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, gli agenti di Polizia locale potranno viaggiare gratuitamente sui treni regionali dalla residenza (o dal domicilio) alla sede di lavoro e viceversa.

L’agevolazione, per la quale Regione corrisponderà 800.000 euro a Trenord, è riservata agli appartenenti alle Polizie locali in servizio in un comando lombardo e prevede che gli agenti, in caso di necessità e a richiesta del personale di bordo, diano assistenza sui convogli. L’obiettivo dell’intesa, valida a partire dal prossimo autunno e per tutto il 2027, è garantire una maggiore sicurezza sia ai viaggiatori che al personale di bordo.

La Russa: manteniamo impegno preso nei mesi scorsi

“Come avevamo annunciato nei mesi scorsi – ha detto l’assessore La Russa – diamo pieno seguito all’impegno preso stanziando un contributo per gli operatori di Polizia locale. La loro presenza sui treni regionali, cosi come quella delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, rappresenta un importante presidio di sicurezza e potrà garantire un supporto concreto al personale di bordo in caso di necessità, contribuendo alla tutela dei viaggiatori”.

“Con questo accordo – ha precisato La Russa – valorizziamo ulteriormente il ruolo delle Polizie locali lombarde, che ogni giorno assicurano un contributo fondamentale ai nostri territori”.

Lucente: dovere di garantire viaggi sicuri agli utenti

“Nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e, come preannunciato in più occasioni – ha aggiunto l’assessore Lucente – Regione Lombardia ha esteso le agevolazioni di viaggio agli agenti della Polizia locale che prestano servizio sul territoriale regionale. Un impegno mantenuto che si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza a bordo dei treni per i cittadini e il personale viaggiante che hanno diritto di spostarsi con serenità e la massima tutela”.

“Come istituzioni abbiamo il dovere di garantire viaggi sicuri agli utenti: in tal senso, la collaborazione con la Polizia locale, così come già avviene con le Forze armate e Forze dell’ordine, è fondamentale per presidiare luoghi – ha concluso Lucente – e mezzi particolarmente sensibili, ristabilendo, laddove necessario, la legalità e condizioni ottimali di sicurezza“.