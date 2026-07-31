Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Enti locali e Montagna

Su acqua per consumo umano collaborazione Regione-Università

Progetto per l'acqua a uso e consumo umano di Regione Lombardia e Università Statale di Milano

Sertori: il progetto interessa tutte le aree di pianura regionali

La Giunta regionale, su proposta dall’assessore a Enti locali e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha approvato la delibera con lo schema di accordo di collaborazione con l’Università Statale degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio (DISTAD). L’obiettivo è la realizzazione di un’attività che consentirà di sviluppare una prima caratterizzazione delle aree di alimentazione dei punti di prelievo delle acque per il consumo umano. Si tratta di un’attività che costituisce un tassello fondamentale dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, previsto dalla direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Le risorse

Lo stanziamento massimo di Regione Lombardia sarà pari a 110.000 euro, di cui 40.000 nel 2026, 20.000 nel 2027 e 50.000 per il 2028.

Progetto acqua consumo umano interessa la pianura

“Le attività sulle quali lavorerà l’Università – afferma l’assessore Sertori – interessano tutta l’area di pianura, gli Uffici d’Ambito e i Gestori del servizio idrico integrato. Abbiamo l’obiettivo di migliorare la qualità delle nostre acque destinate al consumo umano e, allo stesso tempo, migliorare sempre più la tutela del nostro oro blu”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima