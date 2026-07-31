Il mondo del calcio perde “un lombardo doc”, Franco Baresi

“Con la scomparsa di Franco Baresi il calcio italiano e quello mondiale perdono una delle figure più grandi e amate”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda così l’indimenticabile capitano rossonero, ‘lombardo doc‘, nato a Travagliato (Brescia) e scomparso questa mattina a 66 anni.

Calcio, l’addio a Franco Baresi, indimenticabile capitano del Milan

“Storico capitano del Milan e protagonista indimenticabile della Nazionale – continua Fontana – Baresi è stato una bandiera autentica dello sport: esempio di lealtà, dedizione e straordinaria umanità. Un campione sul campo e nella vita, capace di lasciare un segno profondo ben oltre i successi conquistati”.

“Ciao Kaiser Franz!”

“Alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutto il Milan, alla comunità di tifosi rossoneri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene – conclude Fontana – rivolgo, a nome della Lombardia e mio personale, le più sincere condoglianze. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti gli sportivi. Ciao Kaiser Franz!”

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