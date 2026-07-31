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Il mondo del calcio perde “un lombardo doc”, Franco Baresi

Calcio, la foto mostra Franco Baresi durante un suo intervento FOTO ANSA

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ricorda il capitano rossonero

“Con la scomparsa di Franco Baresi il calcio italiano e quello mondiale perdono una delle figure più grandi e amate”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda così l’indimenticabile capitano rossonero, ‘lombardo doc‘, nato a Travagliato (Brescia) e scomparso questa mattina a 66 anni.

Calcio, l’addio a Franco Baresi, indimenticabile capitano del Milan

“Storico capitano del Milan e protagonista indimenticabile della Nazionale – continua Fontana – Baresi è stato una bandiera autentica dello sport: esempio di lealtà, dedizione e straordinaria umanità. Un campione sul campo e nella vita, capace di lasciare un segno profondo ben oltre i successi conquistati”.

“Ciao Kaiser Franz!”

“Alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutto il Milan, alla comunità di tifosi rossoneri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene – conclude Fontana – rivolgo, a nome della Lombardia e mio personale, le più sincere condoglianze. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti gli sportivi. Ciao Kaiser Franz!”

In evidenza @Foto Ansa

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