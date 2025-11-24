Logo Regione Lombardia

Acqua. Sertori: via a convenzioni con Milano e 5 province lombarde

Trasferimenti a province Bergamo, Como, Lecco, Monza Brianza e Varese

Acqua, approvate le convenzioni con la Città Metropolitana di Milano e le province di Bergamo, Como, Lecco, Monza Brianza e Varese per l’utilizzo di quota parte dei canoni relativi alle grandi derivazioni idroelettriche introitati nel 2024 e trasferiti agli enti locali per investimenti sul territorio.

“Trasferiamo alla Città Metropolitana di Milano e alle Province di Bergamo, Como, Lecco, Monza Brianza e Varese – spiega l’assessore Sertori – la quota loro spettante dei canoni introitati nel 2024 e vincolati a investimenti per opere sul territorio secondo programmi già concordati con Regione dagli enti provinciali in raccordo con i loro Comuni”.

Convenzioni con Milano e province , acqua risorsa per investimenti

“Nell’applicazione del federalismo idrico a me e a Regione tanto caro – sottolinea l’assessore – ai territori, con le convenzioni, affidiamo la gestione di un totale di 6.483.617 euro. Risorse che si tradurranno in opere a favore dei territori interessati dalla presenza delle infrastrutture relative alle grandi derivazioni idroelettriche. Interventi di cui beneficeranno, ovviamente, i cittadini lombardi che vi abitano o vi lavorano e quelli che vi transiteranno”.

“Regione Lombardia ribadisce il concetto federalista – conclude Sertori – che le ricchezze generate dal territorio, in questo caso la risorsa idrica, diventi occasione per realizzare interventi e opere pubbliche che rendono le zone interessate dotate anche di quella realtà o servizio che attendevano. Azioni che province e Comune insieme ci hanno indicato come azione prioritaria”.

Questo il riparto dei fondi concessi a Città Metropolitana e alle Province di Bergamo, Como, Lecco, Monza Brianza e Varese:

  • Città Metropolitana di Milano 408.568 euro;
  • Bergamo 3.525.616 euro;
  • Como 375.532 euro;
  • Lecco 503.240 euro;
  • Monza Brianza 322.602 euro;
  • Varese 1.348.059 euro.
