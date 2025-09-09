Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Welfare
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Bambini Gaza, Bertolaso: il piccolo Adam sta bene e sorride

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, rassicura sulla salute di Adam, giunto da Gaza per ricevere cure a Milano. In foto l'arrivo di a Linate di altri bambini trasferiti in Italia per essere curati

Grande attenzione per tutti i minori ricoverati in Lombardia

“Vedere il piccolo Adam sorridere è davvero un grande piacere. Il tempo ci dirà se lui e la mamma rimarranno qui a Milano o se troveranno altre destinazioni. In questo momento, quello che conta, è vedere un bambino che è tornato veramente a essere un bambino dopo la tragedia che ha vissuto”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ai cronisti che, a margine dell’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Pini’ di Milano, gli hanno chiesto informazioni su Adam: il bambino giunto da Gaza a Milano per essere curato.

“Non solo Adam – ha aggiunto Bertolaso – ma anche gli altri bambini di Gaza ricoverati in ospedali della Lombardia sono seguiti con l’amore e l’affetto con cui ci prendiamo cura dei piccoli di qualsiasi nazionalità. Non abbiamo segnali di eccessiva preoccupazione. Ci sono però casi, al Papa Giovanni di Bergamo, per i quali la prognosi è ancora riservatissima”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima