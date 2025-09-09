Bambini Gaza, Bertolaso: il piccolo Adam sta bene e sorride

“Vedere il piccolo Adam sorridere è davvero un grande piacere. Il tempo ci dirà se lui e la mamma rimarranno qui a Milano o se troveranno altre destinazioni. In questo momento, quello che conta, è vedere un bambino che è tornato veramente a essere un bambino dopo la tragedia che ha vissuto”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ai cronisti che, a margine dell’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Pini’ di Milano, gli hanno chiesto informazioni su Adam: il bambino giunto da Gaza a Milano per essere curato.

“Non solo Adam – ha aggiunto Bertolaso – ma anche gli altri bambini di Gaza ricoverati in ospedali della Lombardia sono seguiti con l’amore e l’affetto con cui ci prendiamo cura dei piccoli di qualsiasi nazionalità. Non abbiamo segnali di eccessiva preoccupazione. Ci sono però casi, al Papa Giovanni di Bergamo, per i quali la prognosi è ancora riservatissima”.