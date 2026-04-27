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Regione al lavoro per linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria

Dopo il Pavese, Lucente si confronta con gli amministratori di Abbiategrasso

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato a Palazzo Lombardia gli amministratori del comune di Abbiategrasso (Milano) per fare il punto sull’andamento della linea ferroviaria R31 Milano Rogoredo-Mortara/Alessandria, con un focus su tutte le linee che coinvolgono il territorio.

Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, gli esponenti politici abbiatensi Francesco Bottene, Gianluca Ceresa, Edoardo Grittini, Andrei Lacanu, Franco Lovetti, Michele Pusterla, Andrea Sfondrini e Federica Bolciaghi, consigliere comunale di Albairate.

Lucente: individuiamo soluzioni insieme

In foto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente “Dopo aver partecipato ad un incontro a Vigevano (Pavia) con amministratori locali e realtà produttive del territorio – ha detto l’assessore Lucente – ho voluto incontrare i rappresentanti politici di Abbiategrasso per confrontarci su un servizio ferroviario che, specialmente da un punto di vista infrastrutturale, sta vivendo delle difficoltà”.

“Un dialogo fondamentale con il territorio – ha specificato Lucente – per individuare in maniera collegiale soluzioni e iniziative che possano migliorare il trasporto pubblico. Le caratteristiche infrastrutturali della linea, a binario unico da Albairate, con diversi passaggi a livello, sono note e incidono inevitabilmente sulle performance”.

Il tavolo ad Abbiategrasso

“A tal proposito – ha aggiunto Lucente – ho dato la mia disponibilità a partecipare ad Abbiategrasso ad un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti, dall’amministrazione locale a Trenord, RFI e le strutture regionali competenti, proprio per verificare tutti insieme le questioni più urgenti da affrontare e, laddove possibile, dare risposte un unico obiettivo: rendere il servizio il più efficiente possibile“.

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