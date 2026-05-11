LNotizie-Adunata Nazionale Alpini a Genova. Assessore Franco: da Regione Lombardia vicinanza e sostegno alle ‘penne nere’, siamo e saremo sempre dalla loro parte

(LNotizie – Genova, 09 mag) L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha partecipato a Genova, su delega del presidente Attilio Fontana, alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini. “Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Franco – conferma il proprio sostegno e la propria vicinanza agli Alpini, che incarnano profondamente i valori della nostra terra: solidarietà, tenacia, coraggio, senso del dovere, coesione sociale, attaccamento al territorio e alle tradizioni. Gli Alpini rappresentano un punto di riferimento autentico per le nostre comunità, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando il loro spirito di servizio emerge con straordinaria forza. Come istituzione siamo e saremo sempre, convintamente, dalla loro parte, sostenendo il ruolo prezioso che svolgono a favore dei cittadini e delle realtà locali”.

“La Lombardia e l’Italia – ha proseguito Franco – non possono fare a meno delle ‘penne nere’ e dell’Associazione Nazionale Alpini. Il loro contributo è fondamentale: all’impegno quotidiano nel volontariato si affianca l’intervento nelle situazioni di emergenza, in cui si adoperano per il prossimo e per il bene della comunità senza chiedere nulla in cambio. Gli Alpini custodiscono inoltre una memoria storica e culturale che appartiene all’identità del nostro Paese e che deve essere trasmessa alle nuove generazioni. Come Lombardia, attraverso una legge regionale che ho sostenuto con determinazione, dal 2020 abbiamo istituito una Giornata di riconoscenza nei confronti degli Alpini: la nostra presenza all’Adunata Nazionale è un’ulteriore occasione per ringraziarli e ribadire la gratitudine delle istituzioni lombarde per il loro instancabile impegno”. L’assessore Franco sarà presente anche alla sfilata conclusiva in programma domani, domenica 10 maggio, con partenza da piazza Corvetto. (LNotizie)

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