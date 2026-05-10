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Festa della Mamma, 2.500 accessi per visitare il Belvedere Berlusconi

Una foto scattata durante il Belvedere Berlusconi aperto per la Festa della Mamma edizione 2026. Nella foto, infatti, il led con la locandina e le persone al Belvedere

Fontana: a Palazzo Lombardia sempre più spazio per i cittadini

Neanche la pioggia è riuscita a fermare le tantissime mamme che, in occasione della loro festa, hanno scelto di trascorrere qualche ora a Palazzo Lombardia per vivere un’esperienza speciale tra bellezza, relax e uno dei panorami più suggestivi di Milano.

Edizione 2026 della Festa della Mamma a Palazzo Lombardia

Una foto scattata durante il Belvedere Berlusconi aperto per la Festa della Mamma edizione 2026

Ben 2.500 le salite di persone registrate al Belvedere Berlusconi, al 39° piano del Palazzo della Regione, aperto straordinariamente per celebrare la Festa della Mamma. Fin dal mattino, centinaia di famiglie hanno raggiunto il Belvedere per ammirare la città dall’alto e scattare una fotografia ricordo all’interno del photo booth allestito per l’occasione.

Entusiasmo e partecipazione

“È bello vedere come iniziative pensate per avvicinare i cittadini alle istituzioni e valorizzare Palazzo Lombardia – ha detto il presidente Attilio Fontana – vengano sempre accolte con grande entusiasmo e partecipazione. Anche oggi, nonostante il maltempo, tantissime mamme e famiglie hanno scelto di condividere con noi questa giornata speciale. È un segnale che ci rende particolarmente soddisfatti e che conferma quanto questi momenti siano apprezzati“.

Un momento di coccole e relax

Una foto scattata durante il Belvedere Berlusconi aperto per la Festa della Mamma edizione 2026, durante le sessioni di trucco

Grande partecipazione anche per le attività dedicate alla cura e alla valorizzazione personale organizzate nel foyer di Palazzo Lombardia. Le mamme hanno potuto usufruire gratuitamente delle consulenze di make-up e immagine curate dagli studenti e dagli ex allievi dell’accademia milanese MBA Making Beauty Academy.

Consulenze per il look

Durante le sessioni, della durata di circa dieci minuti, i make-up artist hanno fornito consigli personalizzati sulla valorizzazione del volto, sull’armocromia e sui piccoli accorgimenti pratici per il trucco e il look, offrendo suggerimenti facilmente replicabili anche nella quotidianità.

Un grande successo

L’iniziativa ha trasformato per un giorno il cuore istituzionale della Regione in uno spazio aperto, accogliente e dedicato alle mamme. Confermando, ancora una volta, il grande apprezzamento del pubblico per gli eventi ospitati a Palazzo Lombardia.
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