Neanche la pioggia è riuscita a fermare le tantissime mamme che, in occasione della loro festa, hanno scelto di trascorrere qualche ora a Palazzo Lombardia per vivere un’esperienza speciale tra bellezza, relax e uno dei panorami più suggestivi di Milano.

Edizione 2026 della Festa della Mamma a Palazzo Lombardia

Ben 2.500 le salite di persone registrate al Belvedere Berlusconi, al 39° piano del Palazzo della Regione, aperto straordinariamente per celebrare la Festa della Mamma. Fin dal mattino, centinaia di famiglie hanno raggiunto il Belvedere per ammirare la città dall’alto e scattare una fotografia ricordo all’interno del photo booth allestito per l’occasione.

Entusiasmo e partecipazione

“È bello vedere come iniziative pensate per avvicinare i cittadini alle istituzioni e valorizzare Palazzo Lombardia – ha detto il presidente Attilio Fontana – vengano sempre accolte con grande entusiasmo e partecipazione. Anche oggi, nonostante il maltempo, tantissime mamme e famiglie hanno scelto di condividere con noi questa giornata speciale. È un segnale che ci rende particolarmente soddisfatti e che conferma quanto questi momenti siano apprezzati“.

Un momento di coccole e relax

Grande partecipazione anche per le attività dedicate alla cura e alla valorizzazione personale organizzate nel foyer di Palazzo Lombardia. Le mamme hanno potuto usufruire gratuitamente delle consulenze di make-up e immagine curate dagli studenti e dagli ex allievi dell’accademia milanese MBA Making Beauty Academy.

Consulenze per il look

Durante le sessioni, della durata di circa dieci minuti, i make-up artist hanno fornito consigli personalizzati sulla valorizzazione del volto, sull’armocromia e sui piccoli accorgimenti pratici per il trucco e il look, offrendo suggerimenti facilmente replicabili anche nella quotidianità.

Un grande successo

L’iniziativa ha trasformato per un giorno il cuore istituzionale della Regione in uno spazio aperto, accogliente e dedicato alle mamme. Confermando, ancora una volta, il grande apprezzamento del pubblico per gli eventi ospitati a Palazzo Lombardia.