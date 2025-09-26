Logo Regione Lombardia

Senza categoria

Beduschi: agricoltura Lombardia protagonista a Ginevra

L’agricoltura della Lombardia protagonista a Ginevra.  All’edizione 2025 della Gala Night, che si terrà domani nella città elvetica, i prodotti agroalimentari saranno sotto i riflettori. La serata vedrà riuniti manager, imprenditori, istituzioni e personalità dalla Svizzera e dall’Italia. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, la firma sportiva del Corriere della Sera Paolo Condò e il campione del Milan e della nazionale Alessandro Costacurta.
“È un onore – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi – vedere i prodotti lombardi protagonisti in una manifestazione in cui metteremo in mostra il nostro modello di qualità e tradizione, dove le eccellenze agroalimentari incontrano l’innovazione e lo sport. Con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 all’orizzonte, questi prodotti raccontano al mondo la forza della Lombardia e la sua capacità di unire cultura, territorio e impresa”.

I prodotti selezionati per la degustazione sono forniti dai Consorzi lombardi. Bresaola della Valtellina IGP, Cacciatore italiano DOP, Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP, Olio Garda DOP, Quartirolo lombardo DOP, Provolone Valpadana DOP, Salame di Varzi DOP, Salva cremasco DOP, Taleggio DOP, Bitto DOP, Valtellina casera DOP. Saranno inoltre degustati i vini dei consorzi Franciacorta, Lugana, Vini di Valtellina, Vini Mantovani, Valtenesi.

“La presenza dei nostri vini e formaggi di alta qualità – conclude l’assessore Beduschi- non è solo una vetrina per il gusto italiano, ma un messaggio di eccellenza e affidabilità che accompagna la Lombardia nei grandi eventi internazionali. È un’occasione per far conoscere la nostra terra, i nostri produttori e il legame stretto tra agricoltura, turismo e sport, guardando al traguardo mondiale che ci aspetta fra pochi mesi”. (LNews)

