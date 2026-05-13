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La Lombardia contro la riduzione e centralizzazione dei fondi europei

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A Roma incontro tra il governatore Fontana e il ministro Foti

Regione Lombardia prosegue con determinazione la battaglia contro i tagli e la centralizzazione dei fondi europei. Mercoledì 13 maggio il governatore Attilio Fontana ha incontrato a Roma il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, nell’ambito di un vertice con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ribadendo la necessità che “il Governo insista affinchè l’Europa ripristini gli importi messi in campo nel precedente settennato, evitando la riduzione dei fondi di coesione e dei fondi PAC sull’agricoltura. La Commissione Europea ha deciso di tenersi le mani libere distribuendo i finanziamenti del fondo Horizon a chi vorrà e quando vorrà: questo è inaccettabile e contrasta con ogni principio di serietà ed equità”.

Il ruolo delle Regioni

Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia

“È fondamentale inoltre – ha proseguito Fontana – che la programmazione dei fondi e la conseguente decisione degli interventi da attuare resti in capo alle Regioni: anche su questo punto abbiamo chiesto al ministro Foti e dunque all’Esecutivo di insistere. Se l’Europa non cambierà impostazione, chiediamo che il Governo lasci comunque ai territori la possibilità di intervenire su come e dove investire le risorse a beneficio dei nostri cittadini e del nostro tessuto economico”.

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