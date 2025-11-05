Agricoltura montana, da Lombardia 7,2 milioni per viabilità forestale

Regione Lombardia ha concluso gli esiti istruttori del bando SRD08 ‘Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali’ previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, destinando 7,2 milioni di euro per progetti di miglioramento della viabilità forestale e silvo-pastorale in territori di agricoltura montana.

Con bando SRD08 Lombardia destina 7,2 milioni all’agricoltura montana

“Si tratta di un intervento importante – sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – perché consente di attivare progetti strategici per la montagna lombarda, migliorando la viabilità nei territori montani e, di conseguenza, anche la sicurezza dei versanti e la manutenzione dei boschi. Infrastrutture di questo tipo sono fondamentali anche per la prevenzione degli incendi e per favorire una gestione sostenibile delle nostre foreste, garantendo al tempo stesso accessibilità e presidio del territorio”.

Istruttoria positiva per 98 domande, 40 finanziate subito

Complessivamente, le domande con istruttoria positiva sono 98, di cui 40 ammesse a finanziamento. Altre 47 domande sono ammesse con riserva: l’effettiva concessione dei fondi potrà avvenire con successivi atti, subordinata al via libera della Commissione Europea atteso entro la fine dell’anno, che consentirà lo scorrimento della graduatoria. L’intervento sostiene Comuni e Consorzi forestali delle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio, con l’obiettivo di migliorare la rete di collegamenti e di rendere più accessibili e sicure le aree montane.

Beduschi: investimento concreto sulla montagna

“Con queste risorse – conclude l’assessore Beduschi – Regione Lombardia continua a investire in modo concreto sulla montagna, valorizzandone il ruolo ambientale ed economico e assicurando che i nostri territori più fragili restino vivi, produttivi e sicuri”.

Riparto fondi per Provincia

Bergamo

Comune di Branzi 447.300 euro;

Comune di Castione della Presolana 76.500 euro;

Comune di Rovetta 60.000 euro;

Consorzio Forestale Menna Ortighera 297.400 euro.

Brescia

Comune di Angolo Terme 103.700 euro;

Comune di Berzo Demo (2 progetti) 607.300 euro;

Comune di Bovegno 54.400 euro;

Comune di Corteno Golgi 450.000 euro;

Comune di Edolo 152.100 euro;

Comune di Incudine 354.300 euro;

Comune di Lozio 129.000 euro;

Comune di Pezzaze 80.700 euro;

Comune di Ponte di Legno 65.600 euro;

Comune di Pisogne (2 progetti) 148.400 euro;

Comune di Saviore dell’Adamello 313.200 euro;

Comune di Temù 67.400 euro;

Comune di Vezza d’Oglio 246.700 euro;

Comune di Vione 215.000 euro;

Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica (2 progetti) 207.300 euro;

Consorzio Forestale Pizzo Camino 134.900 euro;

Consorzio Forestale Pizzo Badile (2 progetti) 325.300 euro.

Como

Cusino 60.180 euro;

Valsolda 111.100 euro.

Sondrio