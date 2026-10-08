LNotizie-Foto/Video. AI, assessore Fermi: dalla Lombardia la tecnologia che riduce i resi nel fashion retail

(LNotizie-Meda/MB, 8 ott) Ridurre i resi nell’e-commerce delle calzature grazie all’intelligenza artificiale, migliorando al tempo stesso l’esperienza di acquisto e la sostenibilità. È l’obiettivo di ‘Snapfeet’, la piattaforma sviluppata dalla startup innovativa TRYA di Meda grazie alle risorse di Regione Lombardia.

La tecnologia, che attraverso la fotocamera dello smartphone ricostruisce in 3D il piede dell’utente e individua la misura più adatta, è stata illustrata oggi all’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, nel corso della nona tappa del suo tour nelle imprese lombarde più tecnologicamente avanzate.

TRYA opera nel settore delle tecnologie digitali applicate all’e-commerce e al fashion retail e sviluppa soluzioni basate su algoritmi avanzati di computer vision e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di acquisto online e supportare la trasformazione digitale del comparto calzaturiero.

Il progetto finanziato con le risorse regionali – Grazie alle risorse ottenute tramite un bando di Regione Lombardia, l’impresa brianzola ha sviluppato ‘Snapfeet’, una piattaforma innovativa che consente di creare un modello tridimensionale accurato del piede utilizzando semplicemente la fotocamera di uno smartphone. Attraverso sofisticati algoritmi di acquisizione ed elaborazione delle immagini, il sistema rileva le caratteristiche morfologiche del piede e individua la misura più adatta per ciascun utente.

Assessore Fermi: AI leva fondamentale – “L’intelligenza artificiale – ha dichiarato l’assessore Fermi – rappresenta una leva fondamentale anche per il settore della moda e del commercio online, perché offre la possibilità di coniugare efficienza, innovazione e sostenibilità. Quanto sviluppato da TRYA dimostra concretamente come il know-how lombardo sappia rispondere alle sfide più complesse dei mercati globali. La soluzione innovativa alla quale hanno lavorato – ha osservato Fermi – affronta direttamente una delle maggiori criticità dell’e-commerce: l’elevato tasso di resi per taglie errate. Ridurre i resi significa non solo abbattere i costi logistici per le imprese, sostenendone la competitività, ma anche limitare trasporti e spedizioni inutili, promuovendo un modello di consumo più ecologico. Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Fermi – continua a investire con convinzione sulle eccellenze tecnologiche del territorio, valorizzando la ricerca applicata e l’ingegno dei nostri talenti”.

Impatti e ricadute – Il progetto finanziato dal bando ‘Tech Fast’ è finalizzato a perfezionare ulteriormente la precisione della ricostruzione tridimensionale, migliorando l’affidabilità della scala e delle misurazioni del modello digitale. Le attività di ricerca e sviluppo consentiranno di aumentare le prestazioni tecnologiche della piattaforma e la sua applicabilità su larga scala.

La soluzione proposta da TRYA risponde a una delle principali criticità dell’e-commerce nel settore delle calzature: l’elevato numero di resi dovuto all’errata scelta della taglia. Grazie alla possibilità di individuare con maggiore precisione la misura corretta, la tecnologia sviluppata dall’azienda contribuisce a migliorare l’esperienza di acquisto online, ridurre i resi e i relativi costi logistici, aumentare la soddisfazione dei consumatori, sostenere la competitività delle imprese del settore fashion e retail e favorire modelli di consumo più sostenibili, limitando movimentazioni e spedizioni non necessarie.

Il bando di riferimento: Tech Fast – La misura è finalizzata ad accelerare l’innovazione tecnologica e digitale delle Pmi, sostenendo progetti già a un buon livello di maturità tecnico-scientifica, per favorire la trasformazione digitale dei processi produttivi, l’aumento di produttività e competitività e il riposizionamento delle imprese sul mercato. Prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro per progetto, con un investimento minimo di circa 80.000 euro.

Complessivamente sono stati concessi 31.432.978 euro a favore di 197 beneficiari.

Attenzione, video a questo link:

https://www.swisstransfer.com/dl/01a11b5e-2230-7039-9391-78e5c78cbaca

Contiene immagini di copertura e intervista a

– Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione . (LNotizie).

pab