Salute e intelligenza artificiale, tour di Fermi in aziende innovative

Visitate realtà che hanno sviluppato progetti grazie ai finanziamenti dei bandi regionali

Rifiuti industriali che si ‘trasformano’ in tessuti e fibre di qualità, probiotici innovativi che ‘dialogano’ con il cervello e possono intervenire sui fenomeni depressivi, sistemi tecnologicamente avanzati che rendono virtualmente visitabilipermettono di visitare luoghi culturali in maniera immersiva e supportare una gestione più efficiente dei flussi turistici. Tutti progetti realizzati grazie a contributi della Regione Lombardia erogati tramite i bandi dedicati a ricerca e sviluppo. Risultati concreti al centro del tour organizzato dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, che oggi ha fatto la sua seconda tappa nel Varesotto, in particolare a Fibertech a Marnate, Opella a Origgio e Allix a Saronno.

“Anche in provincia di Varese – ha commentato Fermi – ho toccato con mano la straordinaria capacità della Lombardia di trasformare le idee in realtà e i finanziamenti regionali in crescita concreta. Visitare queste tre eccellenze – ha sottolineato l’esponente della Giunta – dimostra come la nostra strategia di sostegno alla ricerca stia tracciando un percorso fatto di risultati concreti”. In relazione alle aziende visitate oggi, l’assessore Fermi ha osservato come “si passi dall’economia circolare più avanzata, capace di trasformare gli scarti industriali in tessuti di altissimo pregio, alla frontiera delle scienze della vita, con probiotici rivoluzionari per la salute mentale e il contrasto alla depressione. Fino alla transizione digitale applicata alla nostra cultura, grazie a sistemi immersivi che non solo valorizzano il patrimonio artistico, ma ottimizzano i flussi turistici in chiave smart”. “Questi progetti – ha affermato – non sono solo innovazione scientifica, ma risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dell’ambiente. Come Regione Lombardia – ha assicurato Fermi – continueremo a investire e a credere nel talento delle nostre imprese, perché l’eccellenza competitiva del nostro territorio passa inevitabilmente da qui”.

Fibertech Group Partner Srl – È un’azienda che progetta e produce materiali compositi avanzati, in particolare tessuti tecnici e fibre ad alte prestazioni. È specializzata nella realizzazione di tessuti in fibre speciali e nella produzione di materiali compositi utilizzati in settori tecnologici avanzati (aerospazio, automotive, sport). Sviluppa resine e prepreg (fibre già impregnate pronte per l’uso industriale). Gestisce tutto il processo produttivo internamente, dalla lavorazione delle fibre fino al prodotto finale, questo garantisce qualità e innovazione.

Il progetto finanziato attraverso i bandi regionali ‘Circular Economy for the Carbon Fiber Industry’ ha l’obiettivo di introdurre un modello avanzato di economia circolare nel settore della fibra di carbonio, dando una seconda vita a scarti e rifiuti industriali che oggi vengono prevalentemente destinati alla discarica.

Attraverso lo sviluppo di processi innovativi di recupero, filatura e tessitura, la fibra di carbonio riciclata viene trasformata in nuovi materiali e tessuti tecnici ad alto valore aggiunto. Questi materiali potranno essere impiegati in numerosi ambiti ad alta tecnologia, tra cui i settori industriale, automotive e dei materiali compositi avanzati.

Il progetto contribuisce in modo significativo alla riduzione degli sprechi, dell’impatto ambientale e delle emissioni, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse e aumentando la sostenibilità complessiva della filiera dei materiali avanzati.

Un elemento distintivo dell’iniziativa è lo sviluppo di un sistema di tracciabilità della filiera, in grado di garantire la conoscenza dell’origine, della composizione e del ciclo di vita dei materiali, facilitandone il riuso, il corretto riciclo e una gestione più responsabile lungo tutta la catena del valore.

Opella Healthcare Italy srl – È la società italiana di Opella, realtà internazionale attiva nel settore della consumer healthcare. L’azienda è specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per la salute e il benessere delle persone, con un forte focus sulla prevenzione, sull’autocura responsabile e su prodotti basati su solide evidenze scientifiche.

Opella investe in ricerca e innovazione, con particolare attenzione alla salute digestiva, al microbiota e alle soluzioni terapeutiche sostenibili, collaborando con il mondo accademico e clinico per trasformare i risultati scientifici in applicazioni concrete a beneficio dei pazienti. Il sito di Origgio rappresenta uno dei poli strategici per la ricerca e lo sviluppo dell’azienda in Italia.

‘Pro Mind’ è un progetto di ricerca che indaga il ruolo dei probiotici nel miglioramento del benessere mentale, con particolare attenzione ai sintomi depressivi associati ai disturbi dell’interazione intestino-cervello. Il progetto si basa sulle più recenti evidenze scientifiche che dimostrano il forte legame tra microbiota intestinale e sistema nervoso centrale (asse intestino-cervello).

L’obiettivo è sviluppare e valutare nuove formulazioni probiotiche, basate sul ceppo Bacillus clausii e su ulteriori combinazioni selezionate, come possibile supporto innovativo e naturale nel trattamento dei sintomi depressivi, riducendo la dipendenza esclusiva da terapie farmacologiche tradizionali.

Allix srl – È una Pmi lombarda ad alta intensità tecnologica, attiva dal 2001, specializzata nello sviluppo di soluzioni software avanzate, applicazioni digitali e sistemi IoT (Internet of Things). L’azienda opera come partner tecnologico per imprese e pubbliche amministrazioni, con competenze consolidate nella progettazione di: piattaforme digitali evolute e sistemi di gestione dati; applicazioni web e mobile ad alte prestazioni; sistemi di monitoraggio remoto e IoT; soluzioni per Industria 4.0, smart city e gestione intelligente delle infrastrutture. Allix investe in modo continuativo in ricerca e sviluppo e utilizza architetture tecnologiche proprietarie, in grado di garantire affidabilità, sicurezza e continuità operativa anche in contesti complessi. Negli ultimi anni ha esteso le proprie competenze alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale, integrando Intelligenza Artificiale, Digital Twin e tecnologie immersive (VR/AR).

Il progetto ‘NOVA – Nuovi Orizzonti per la Valorizzazione Artistica’ è finalizzato alla creazione di Digital Twin dinamici dei beni culturali lombardi, ovvero repliche digitali evolute e costantemente aggiornate. A differenza delle tradizionali ricostruzioni 3D, i Digital Twin sviluppati sono modelli “vivi”, alimentati in tempo reale da telecamere e sensori che monitorano lo stato dei luoghi e ciò che accade sul territorio, consentendo una rappresentazione digitale fedele, interattiva e sempre aggiornata.

Le soluzioni sviluppate permettono di: visitare i luoghi culturali in modo immersivo, anche a distanza o in versioni ricostruite nel tempo (ad esempio prima di restauri); supportare una gestione più efficiente dei flussi turistici, individuando situazioni di sovraffollamento e valorizzando mete alternative meno note; offrire esperienze personalizzate ai visitatori, grazie ad assistenti intelligenti in grado di dialogare con il pubblico e fornire contenuti su misura; coinvolgere nuovi pubblici, in particolare i giovani, attraverso l’integrazione dei beni culturali in ambienti digitali e piattaforme di gaming. La piattaforma nasce dalla collaborazione tra tre Pmi lombarde (Allix, Innovatech e VLAB) e un Organismo di Ricerca (CRF), che integrano competenze tecnologiche, scientifiche e creative per proporre un nuovo modello di valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale. L’obiettivo del progetto è duplice: rendere l’esperienza culturale più innovativa e accessibile e, allo stesso tempo, favorire una gestione più sostenibile e intelligente del turismo, stimolando nuove opportunità di innovazione per le imprese del settore culturale e turistico.

Bandi di riferimento – Il progetto realizzato da Fibertech ha ricevuto 413.734 euro attraverso il bando regionale ‘Call Hub’ pensato per sostenere grandi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzati da partenariati tra imprese e organismi di ricerca, in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e il Pr Fesr 2021–2027, con l’obiettivo di rafforzare innovazione, competitività e sostenibilità del sistema produttivo regionale. Nel bando sono stati coinvolti più di 200 partner: 45 grandi imprese, 102 MPMI, 57 organismi di ricerca, per un totale di 33 progetti di eccellenza selezionati. Progetti che Regione Lombardia ha finanziato erogando un contributo complessivo di 114,5 milioni di euro.

I progetti di Opella e Allix hanno ricevuto 720.888 euro a testa tramite il bando ‘Collabora & Innova’ dedicato al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, favorendo il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di soluzioni innovative per la competitività e la sostenibilità del territorio. Attraverso Collabora & Innova, Regione Lombardia incentiva la creazione di partenariati qualificati, capaci di trasformare la ricerca in applicazioni reali, nuovi servizi e opportunità di crescita per il territorio. Finanziamenti complessivi assegnati: 156.000.000 di euro.