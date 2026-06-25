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Intelligenza artificiale, la Lombardia si candida a ruolo europeo

Sostegno da Regione Lombardia all'uso di nuove tecnologie, come l'Intelligenza artificiale, nell'industria

Fontana: mettiamo questa tecnologia a servizio della competitività delle imprese

“L’applicazione dell’Intelligenza artificiale all’industria in una regione come la Lombardia, che rappresenta un’eccellenza in ambito manifatturiero, può portare a raggiungere risultati importanti. Il nostro territorio può diventare un punto di riferimento a livello europeo, rendendo questa tecnologia innovativa uno strumento a servizio di una produzione industriale ancora più efficiente e sostenibile”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno organizzato questo pomeriggio da Assolombarda a Milano.

Industria Lombardia e Intelligenza artificiale

“Stiamo lavorando – ha aggiunto Fontana – per far sì che queste soluzioni di ultima generazione possano contribuire in modo efficace alla competitività delle imprese lombarde. Per raggiungere questo risultato abbiamo già realizzato diverse iniziative. Tra queste ci sono il progetto di legge sull’Intelligenza artificiale approvato recentemente dalla Giunta, che presto andrà in Consiglio regionale, ma anche diverse misure con cui vengono messe a disposizione delle imprese risorse concrete”.

Con ‘Collabora e Innova’ già stanziati 156 milioni

“Il bando di Regione Lombardia ‘Collabora e Innova’ – ha concluso il governatore – ha stanziato, a esempio, 156 milioni di euro per la sua prima edizione e, proprio giovedì 25 giugno 2026, ha aperto le candidature per la seconda. Questa iniziativa ha l’obiettivo favorire l’utilizzo dell’Ia e di tutte le soluzioni capaci di migliorare l’innovazione e l’efficienza dei processi produttivi. Si tratta di un provvedimento molto apprezzato dal mondo imprenditoriale. Una misura che sta dando risultati concreti, come testimoniano i numeri estremamente positivi registrati.

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