L’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi nominato per il 2026-2028 alla Presidenza del comitato di indirizzo di AiPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Per Comazzi, quello del 2026 è un ritorno alla guida dell’Agenzia, incarico già ricoperto tra il 2023 e il 2024 nell’ambito della rotazione prevista tra le 4 regioni istitutive (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto).

AiPo rappresenta il principale organismo di coordinamento per la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la gestione del reticolo del fiume Po e la programmazione degli interventi lungo l’intero bacino padano, attraverso la collaborazione tra le regioni coinvolte.

La Lombardia con Gianluca Comazzi torna, nel 2026, alla Presidenza di Aipo

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha detto Comazzi – e anche con la consapevolezza dell’importanza strategica che AiPo riveste per la sicurezza dei territori e delle comunità che vivono lungo il Po. Metterò nuovamente a disposizione dell’Agenzia le competenze e l’esperienza maturate in questi anni nella tutela del territorio e nella difesa del suolo“.

Prevenzione rischio idrogeologico, salvaguardia e valorizzazione fiume Po tra gli obiettivi

“Sono certo – ha ribadito – che lavorando in piena sinergia con le altre Regioni e con gli enti locali, sapremo rafforzare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardare e valorizzare il fiume Po e il suo ecosistema, nell’interesse dell’ambiente e dei cittadini“.