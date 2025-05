Sostenere e valorizzare la mobilità ‘dolce’, incrementando interventi di manutenzione per favorire le condizioni di navigabilità del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie annesse nei territori di Cremona e Mantova. Sono questi, infatti, gli obiettivi della convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo).

Convenzione Regione Lombardia e Aipo

La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Manutenzione del sistema idroviario del Po a Cremona e Mantova

Gli interventi oggetto della proposta, per i quali sono stati stanziati 177.000 euro, interessano il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate nelle province di Cremona e Mantova.

Garantire la sicurezza e il mantenimento dell’ecosistema del fiume Po

“Regione sostiene in maniera concreta il sistema idroviario lombardo – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – in particolare, l’obiettivo dello schema di convenzione è permettere una maggior navigabilità del fiume Po e delle vie d’acqua collegate. Stiamo parlando un fiume dall’inestimabile valore ambientale e naturalistico. Grazie alla fattiva collaborazione con Aipo, dunque, vogliamo garantirne la sicurezza e il mantenimento del suo ecosistema. Gli interventi proposti fanno parte di un ampio pacchetto di misure e finanziamenti che ormai Regione Lombardia mette in campo da anni proprio per monitorare lo stato di salute del ‘fiume d’Italia’, che ha evidenti ripercussioni sull’economia del Cremonese e del mantovano, con notevoli ricadute occupazioni e sul turismo. In tal senso, la collaborazione tra istituzioni e comunità locali diventa strategica per vincere le sfide che ci impone un coso d’acqua così importante”.

Tre azioni

Nello specifico, le attività di manutenzione si articolano in 3 azioni: