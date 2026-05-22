Il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sono intervenuti a Palazzo Lombardia, venerdì 22 maggio, all’evento della Fondazione Airc (Associazione italiana per ricerca sul cancro) dal titolo ‘Un nuovo patto per la ricerca: costruire insieme il futuro della ricerca oncologica’.

Fontana: sì convinto a rafforzamento alleanza stabile – “Il Patto promosso da Airc – ha detto il presidente – rappresenta una visione che Regione Lombardia condivide pienamente: costruire un’alleanza stabile e concreta tra ricerca, sanità, istituzioni, università, Irccs, fondazioni, imprese e società civile per accelerare il trasferimento dell’innovazione ai pazienti e rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e qualità delle cure. La forza dell’ecosistema lombardo nasce proprio dalla capacità di fare rete e di trasformare competenze, investimenti e collaborazione in risultati tangibili per i cittadini”.

“Airc – ha aggiunto – è il principale motore privato e non profit della ricerca oncologica competitiva in Italia e svolge un ruolo strutturale per la crescita e la solidità dell’intero sistema della ricerca. Non è un caso che la Lombardia sia il principale hub nazionale della ricerca oncologica e il maggiore destinatario dei finanziamenti Airc: questo è il frutto di un territorio capace di valorizzare le risorse ricevute, traducendole in progettualità scientifica, innovazione e sviluppo di competenze di altissimo livello. L’Istituto di Oncologia molecolare rappresenta uno degli esempi più significativi di questo modello virtuoso: una infrastruttura scientifica stabile, competitiva e pienamente integrata nell’ecosistema lombardo della ricerca oncologica”.

“Airc – ha concluso Fontana – non sostiene soltanto la ricerca: contribuisce a diffondere cultura scientifica, consapevolezza, prevenzione e partecipazione civica, coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni. Per questo il riconoscimento ai volontari, ai donatori, ai testimoni della ricerca, alle aziende e alle comunità Airc assume un valore ancora più importante: dietro ogni risultato scientifico c’è una comunità che sceglie di credere nella ricerca e di sostenerla ogni giorno”.

Bertolaso: governarne gli indirizzi attraverso una programmazione sanitaria capace di leggere i bisogni del sistema – “La Lombardia – ha sottolineato l’assessore Bertolaso – concentra 19 Irccs, tra pubblici e privati, oltre a università, Asst, Ats, società scientifiche, imprese del life science e fondazioni come Airc. Secondo i dati Aifa, cioè l’Agenzia italiana del farmaco, la regione ospita oltre il 50% delle sperimentazioni cliniche sui farmaci condotte in Italia, confermandosi il principale ecosistema nazionale della ricerca biomedica e oncologica. La ricerca clinica rappresenta anche un motore economico strategico, con un impatto nazionale stimato in quasi 2 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 17.000 posti di lavoro”.

“Finanziare la ricerca – ha ribadito Bertolaso – è fondamentale, ma altrettanto importante è governarne gli indirizzi attraverso una programmazione sanitaria capace di leggere i bisogni del sistema. La Lombardia ha stanziato 20 milioni di euro del Fondo sanitario regionale per la ricerca biomedica, ai quali si aggiungono 15 progetti Pnrr per circa 14 milioni di euro complessivi e 10 progetti finanziati dal Ministero della Salute attraverso il bando Ricerca Finalizzata 2024″. Bertolaso ha evidenziato come questi investimenti rientrino in una strategia strutturale prevista dagli strumenti di programmazione regionale e ha ribadito il ruolo centrale della Dg Welfare nel coordinamento della ricerca sanitaria attraverso la Fondazione regionale per la ricerca biomedica, con l’obiettivo di garantire coerenza tra priorità sanitarie, innovazione e progetti finanziati.

Sironi: con i dati del ‘5 per 1000’ oltre 1,8milioni le scelte a favore di Airc – “Con questo appuntamento – ha spiegato Andrea Sironi, presidente di Fondazione Airc – abbiamo voluto compiere un passo avanti rispetto al passato. Il coraggio dei padri fondatori che abbiamo ricordato oggi, ha reso possibile la costruzione di una realtà solida e credibile capace di porsi come ‘Fondazione Paese’. Un ruolo che si fonda su un elemento essenziale: la fiducia dei cittadini. Fiducia di cui abbiamo avuto un’ulteriore conferma ieri con i dati del ‘5 per 1000’: oltre 1,8milioni le scelte a favore di Airc con un contributo complessivo di più di 82 milioni di euro. Sono numeri che vanno ben oltre il valore economico, rappresentano l’espressione di una vera alleanza tra ricerca e società”.