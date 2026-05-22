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Bando rifugi 2024, finanziamenti per tutte le domande

Rifugio alpino Azzoni sul Monte Resegone (Lecco), per il Bando Rifugi 2024 della Lombardia incremento di 5,2 milioni e risorse

Sertori: risorse per Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese

Un incremento dei fondi di 5,2 milioni di euro consente alla Lombardia di finanziare tutte le domande ritenute idonee per il “Bando rifugi 2024“, misura voluta dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Rifugi in Lombardia, finanziate domande bando 2024 per alzare qualità strutture

In foto l’assessore alla Montagna Massimo Sertori intervenuto a sostegno del bando rifugi 2024 con l’incremento delle risorse“Gli interventi finanziati – sottolinea l’assessore Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale”.

“Si tratta di opere di particolare rilievo, che richiedono la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti affinché possano essere portate a compimento e diventare pienamente operative. Confidiamo pertanto nell’impegno dei beneficiari – conclude Sertori – nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi”.

Il bando

Le risorse del bando sono destinate a soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ubicati in Comuni montani o parzialmente montani e regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici e finanziano interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi a essi complementari.

I beneficiari, come stabilito dal bando, dovranno ora presentare i documenti per l’accettazione del contributo entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Burl (ovvero a partire dal 25 maggio 2026).

Ripartizione delle risorse

Di seguito il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per province con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

Bergamo (9)

  • La Cordillera Associazione di Promozione Sociale - Rifugio “Monte Alben”, 65.187 euro;
  • S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Grassi”, 42.608 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo – Rifugio “Tagliaferri”, 100.731 euro;
  • Comune di Camerata Cornello - Rifugio “Cespedosio”, 268.571 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo - Rifugio “Mario Merelli al Coca”, 52.862 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo - Rifugio “Curò”, 89.386 euro;
  • Schilpario, 61.002 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo – Rifugio “Gherardi”, 63.333 euro;
  • Ardesio, 236.183 euro.

Brescia (11)

  • Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Prudenzini”, 107.538 euro;
  • Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini Associazione Dilettantistica - Rifugio “Tita Secchi”, 103.010 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Gnutti”, 64.951 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Tonolini”, 97.544 euro;
  • Breno, 27.959 euro;
  • Artogne, 60.331 euro;
  • Comune di Sonico – Rifugio “Premassone”, 55.143 euro;
  • Associazione “Gruppo Baita Adamè” – Rifugio “Baita Adamè”, 41.717 euro;
  • Ono San Pietro, 26.082 euro;
  • Associazione Rifugio Alpini Monte Cimosco – Rifugio “Alpini Monte Cimosco”, 36.137 euro;
  • Cimbergo, 69.779 euro.

Como (3)

  • Comunità Montana del Triangolo Lariano – Rifugio “Alpetto di Torno”, 300.000 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Menaggio – Rifugio “Menaggio”, 89.207 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Como – Rifugio “Riella”, 101.023 euro.

Lecco (9)

  • S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Rocca Locatelli”, 83.276 euro;
  • Comune di Pagnona – Rifugio “Griera Vecchiai”, 122.000 euro;
  • Barzio, 131.190 euro + 190.740 euro + 93.139 euro + 91.613 euro;
  • S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Luigi Azzoni”, 37.372 euro;
  • Casargo, 82.554 euro;
  • Introbio, 85.632 euro.

Sondrio (16)

  • Valfurva, 110.727 euro + 36.376 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione di Seregno - Rifugio “Longoni Antonio ed Elia”, 279.826 euro;
  • Chiesa in Valmalenco, 34.492 euro + 276.794 euro + 61.264 euro;
  • Lanzada, 185.466 euro + 41.908 euro + 92.464 euro;
  • Comune di Albaredo per San Marco – Rifugio “Alpe Lago”, 177.000 euro;
  • Club Alpino Italiano – sezione Valtellinese – Rifugio “Marco e Rosa”, 40.000 euro;
  • Con i giovani per i poveri – Rifugio “Alpe Schiazzera”, 58.072 euro;
  • Valdisotto, 167.519 euro;
  • Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Rifugio “Centro delle Montagne”, 280.001 euro;
  • Comune di Piuro – Rifugio “Savogno”, 85.000 euro;
  • Tartano, 27.859 euro.

Varese (2)

  • Club Alpino Italiano – sezione di Besozzo – Rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli”, 88.598 euro;
  • Comune di Dumenza – Rifugio “Dumenza – Alpe Bovis”, 89.473 euro.
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