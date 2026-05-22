Un incremento dei fondi di 5,2 milioni di euro consente alla Lombardia di finanziare tutte le domande ritenute idonee per il “Bando rifugi 2024“, misura voluta dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Rifugi in Lombardia, finanziate domande bando 2024 per alzare qualità strutture

“Gli interventi finanziati – sottolinea l’assessore Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale”.

“Si tratta di opere di particolare rilievo, che richiedono la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti affinché possano essere portate a compimento e diventare pienamente operative. Confidiamo pertanto nell’impegno dei beneficiari – conclude Sertori – nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi”.

Il bando

Le risorse del bando sono destinate a soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ubicati in Comuni montani o parzialmente montani e regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici e finanziano interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi a essi complementari.

I beneficiari, come stabilito dal bando, dovranno ora presentare i documenti per l’accettazione del contributo entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Burl (ovvero a partire dal 25 maggio 2026).

Ripartizione delle risorse

Di seguito il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per province con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

Bergamo (9)

La Cordillera Associazione di Promozione Sociale - Rifugio “Monte Alben”, 65.187 euro ;

; S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Grassi”, 42.608 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo – Rifugio “Tagliaferri”, 100.731 euro ;

; Comune di Camerata Cornello - Rifugio “Cespedosio”, 268.571 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo - Rifugio “Mario Merelli al Coca”, 52.862 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo - Rifugio “Curò”, 89.386 euro ;

; Schilpario, 61.002 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo – Rifugio “Gherardi”, 63.333 euro ;

; Ardesio, 236.183 euro.

Brescia (11)

Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Prudenzini”, 107.538 euro ;

; Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini Associazione Dilettantistica - Rifugio “Tita Secchi”, 103.010 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Gnutti”, 64.951 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Brescia – Rifugio “Tonolini”, 97.544 euro ;

; Breno, 27.959 euro ;

; Artogne, 60.331 euro ;

; Comune di Sonico – Rifugio “Premassone”, 55.143 euro ;

; Associazione “Gruppo Baita Adamè” – Rifugio “Baita Adamè”, 41.717 euro ;

; Ono San Pietro, 26.082 euro ;

; Associazione Rifugio Alpini Monte Cimosco – Rifugio “Alpini Monte Cimosco”, 36.137 euro ;

; Cimbergo, 69.779 euro.

Como (3)

Comunità Montana del Triangolo Lariano – Rifugio “Alpetto di Torno”, 300.000 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Menaggio – Rifugio “Menaggio”, 89.207 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Como – Rifugio “Riella”, 101.023 euro.

Lecco (9)

S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Rocca Locatelli”, 83.276 euro ;

; Comune di Pagnona – Rifugio “Griera Vecchiai”, 122.000 euro ;

; Barzio, 131.190 euro + 190.740 euro + 93.139 euro + 91.613 euro ;

; S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio “Luigi Azzoni”, 37.372 euro ;

; Casargo, 82.554 euro ;

; Introbio, 85.632 euro.

Sondrio (16)

Valfurva, 110.727 euro + 36.376 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione di Seregno - Rifugio “Longoni Antonio ed Elia”, 279.826 euro ;

; Chiesa in Valmalenco, 34.492 euro + 276.794 euro + 61.264 euro ;

; Lanzada, 185.466 euro + 41.908 euro + 92.464 euro ;

; Comune di Albaredo per San Marco – Rifugio “Alpe Lago”, 177.000 euro ;

; Club Alpino Italiano – sezione Valtellinese – Rifugio “Marco e Rosa”, 40.000 euro ;

; Con i giovani per i poveri – Rifugio “Alpe Schiazzera”, 58.072 euro ;

; Valdisotto, 167.519 euro ;

; Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Rifugio “Centro delle Montagne”, 280.001 euro ;

; Comune di Piuro – Rifugio “Savogno”, 85.000 euro ;

; Tartano, 27.859 euro.

Varese (2)