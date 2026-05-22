Stop dazi fertilizzanti, passa in Europa la linea italiana

“La sospensione dei dazi sui fertilizzanti va nella direzione giusta e rappresenta un segnale importante per un settore che negli ultimi anni ha dovuto affrontare rincari energetici, tensioni geopolitiche e speculazioni sui mercati delle materie prime. L’Europa prende finalmente atto di ciò che il Governo degnala da mesi. Non si può chiedere agli agricoltori di essere competitivi caricandoli di costi insostenibili. È una scelta che tutela la capacità produttiva delle imprese agricole europee e difende la nostra sicurezza alimentare”. Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, commentando il via libera del Consiglio Ue alla sospensione dei dazi sui fertilizzanti azotati.

Stop dazi fertilizzanti, ora capitolo digestato

“Adesso però – conclude Beduschi – serve coerenza anche sul fronte delle alternative. Il riconoscimento del digestato come fertilizzante strategico, come da proposta nata in Lombardia, rappresenta un passaggio decisivo per valorizzare l’economia circolare agricola e ridurre la dipendenza europea dalla chimica e dalle importazioni”.