Regione Lombardia, attraverso Aria spa, avvia la procedura pubblica per l’alienazione dell’area ex Sisas, situata nei Comuni di Pioltello e Rodano (Milano). Il comparto, di proprietà regionale, si estende per circa 317.270 metri quadrati ed è inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili regionali 2026. L’operazione punta a creare le condizioni per la rigenerazione e il pieno riutilizzo dell’area, attraverso l’ingresso di un operatore in grado di sviluppare una nuova progettualità e portare avanti il percorso di risanamento ambientale.

Invernizzi: un bando che punta allo sviluppo

“Esprimo soddisfazione per la pubblicazione del bando – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi – che consentirà di valorizzare un’area di proprietà regionale finora inutilizzabile direttamente dall’Ente. Un’operazione che coniuga una gestione efficiente del patrimonio pubblico, con benefici per il bilancio regionale, nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale e la bonifica dell’area. Un risultato concreto che potrebbe trasformare un bene non valorizzato in una risorsa per il territorio e per la collettività”.

Base d’asta di 27,9 milioni di euro

La vendita avverrà mediante asta pubblica telematica sulla piattaforma Sintel, con una base d’asta di 27.919.760 euro. L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta economicamente più alta, purché pari o superiore alla base d’asta.

Nella definizione del valore è stata infatti considerata la situazione ambientale dell’area, nonché gli obblighi che saranno assunti dall’acquirente. Questi dovrà proseguire le attività ambientali e realizzare gli interventi necessari alla bonifica del comparto fino alla positiva conclusione del relativo procedimento.

Gubian (Dg Aria spa): valorizzazione patrimonio pubblico e risanamento ambientale

“Questa operazione – ha detto il Direttore generale di Aria spa, Lorenzo Gubian – mette insieme valorizzazione del patrimonio pubblico, risanamento ambientale e capacità di attrarre investimenti. Il ruolo di Aria è accompagnare Regione Lombardia in un percorso complesso, creando le condizioni perché quest’area possa tornare a essere una risorsa per il territorio e per la comunità”.

Offerte entro il 18 dicembre

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 16 del 18 dicembre 2026 attraverso la piattaforma Sintel. È previsto, inoltre, un sopralluogo facoltativo il 16 novembre alle ore 10.30, mentre il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato alle ore 16 del 4 dicembre.

La documentazione della procedura comprende, tra gli altri atti, l’Analisi di Rischio ambientale approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, i report di monitoraggio, la planimetria dell’area e i certificati di destinazione urbanistica.