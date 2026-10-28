Campus Bovisa: termine riqualificazione ‘Gasometro 2’ tra 65 giorni

Riqualificazione Gasometro 2, sopralluogo dell’assessore regionale con delega alla Programmazione negoziata Massimo Sertori, al cantiere di rigenerazione urbana a Milano Bovisa, nell’ambito dell’Accordo di programma tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano ‘Bovisa Parco dei Gasometri – Gasometro 2 Innovation Hub‘. Alla sua visita è seguito il Collegio di Vigilanza per l’aggiornamento in merito allo stato di avanzamento dei lavori e all’incremento dei costi.

“Mancano 65 giorni – dice Sertori – alla fine dei lavori per Gasometro 2 Innovation Hub prevista per dicembre 2026. A distanza di quattro anni dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma siamo ormai in dirittura d’arrivo”.

“Il sopralluogo nei cantieri del Politecnico – continua l’assessore – ha consentito di verificare un significativo avanzamento dei lavori. Un elemento importante da sottolineare, indubbiamente, tenuto conto della complessità dei lavori”.

“Regione Lombardia – prosegue Sertori – ha creduto sin da subito all’ampliamento del campus Bovisa. Lo ha fatto sottoscrivendo il Protocollo d’intesa nel settembre 2022, finanziando successivamente con l’accordo di programma la riqualificazione del ‘Gasometro 2’ e utilizzando parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ’21-’27 per la realizzazione di edifici e aule. Stiamo lavorando, inoltre, alla stesura del Protocollo per destinare al Politecnico parte delle strutture sanitarie. Saranno dismesse quando entrerà in funzione la Città della Salute”.

Gasometro 2, un’importante riqualificazione urbana

“Si tratta di un esempio importante di riqualificazione urbana – conclude – nell’area dove sorgevano due gasometri, un progetto d’eccellenza che, con questo sopralluogo, ho avuto l’occasione di osservare in prima persona”.

All’incontro erano presenti rappresentanti del Comune di Milano e del Politecnico, soggetti sottoscrittori dell’accordo con Regione Lombardia.

Il costo complessivo previsto nell’Accordo di programma del 2022 è di 50.172.000 euro. Di questi, 20 milioni sono stati stanziati da Regione Lombardia. L’incremento dei costi intervenuto successivamente, è interamente coperto dal Politecnico di Milano. A conclusione del Collegio di Vigilanza si è proceduto a un atto integrativo ricognitivo finale.