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Allarmi bomba nelle scuole, assessore Tironi invita alla calma

In seguito agli allarmi bomba nelle scuole lombarde, l’assessore Tironi ha contattato le Forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione

Autorità competenti al lavoro per verificare collegamenti tra gli episodi

In seguito alle minacce che hanno raggiunto migliaia di istituti scolastici italiani, anche in Lombardia, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, ha preso contatto con le Forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione. Segnalazioni analoghe di allarmi bomba sono arrivate anche nelle scuole di Irlanda e Scozia. Le autorità competenti stanno verificando l’eventuale collegamento tra gli episodi.

Allarmi bomba inquietano genitori, studenti e personale che lavora nelle scuole

In seguito agli allarmi bomba nelle scuole lombarde, l’assessore Tironi ha contattato le Forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione“Comprendo la preoccupazione delle famiglie – dice Tironi – degli studenti e di tutto il personale scolastico: da mamma di una giovane studentessa non nascondo che l’evacuazione delle scuole a seguito di allarmi bomba abbia ripercussioni sul piano psicologico dei ragazzi e lasci il segno. L’importante è individuare quanto prima gli autori di quanto sta accadendo”.

“Siamo in costante contatto – prosegue – per avere un aggiornamento diretto sugli istituti coinvolti. L’invito è a mantenere la calma e a seguire le comunicazioni delle scuole e delle autorità competenti. Ringrazio le Forze dell’ordine e il personale scolastico per il lavoro svolto nella gestione delle evacuazioni precauzionali e delle verifiche”.

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