Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Crans Montana, Fontana: Lombardia vicina a famiglie delle vittime

L'ospedale Niguarda di Milano è il primo centro che dimostra come la Lombardia sia disponibile a curare i feriti di Crans Montana

Governatore: da noi totale disponibilità a sostenere emergenza

“Dalle prime ore del mattino è stato attivato il piano di maxi emergenze lombardo, in seguito alla grave esplosione avvenuta durante la festa di Capodanno in un locale a Crans Montana. Poco fa tre italiani, una ragazza di 29 anni e due di 16, sono arrivati al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano con trasferimento in elisoccorso dalla Svizzera”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la tragedia avvenuta in Svizzera a Crans Montana.

Lombardia disaponibile per la tragedia di Crans Montana

“Seguiamo la situazione – ha aggiunto il governatore lombardo – a stretto contatto con le autorità svizzere”. “E abbiamo dato la massima disponibilità – ha proseguito – per garantire tutto il supporto necessario. Rinnoviamo l’invito alle famiglie che ancora non hanno notizie dei propri cari a mettersi in contatto con la Farnesina”.

Grazie ai soccorritori e al personale negli ospedali

“Un ringraziamento – ha concluso Attilio Fontana – va alle donne e agli uomini impegnati nei soccorsi e in ospedale. La nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti i giovani coinvolti in questa tragedia”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima