Crans Montana, Fontana: Lombardia vicina a famiglie delle vittime

“Dalle prime ore del mattino è stato attivato il piano di maxi emergenze lombardo, in seguito alla grave esplosione avvenuta durante la festa di Capodanno in un locale a Crans Montana. Poco fa tre italiani, una ragazza di 29 anni e due di 16, sono arrivati al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano con trasferimento in elisoccorso dalla Svizzera”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la tragedia avvenuta in Svizzera a Crans Montana.

Lombardia disaponibile per la tragedia di Crans Montana

“Seguiamo la situazione – ha aggiunto il governatore lombardo – a stretto contatto con le autorità svizzere”. “E abbiamo dato la massima disponibilità – ha proseguito – per garantire tutto il supporto necessario. Rinnoviamo l’invito alle famiglie che ancora non hanno notizie dei propri cari a mettersi in contatto con la Farnesina”.

Grazie ai soccorritori e al personale negli ospedali

“Un ringraziamento – ha concluso Attilio Fontana – va alle donne e agli uomini impegnati nei soccorsi e in ospedale. La nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti i giovani coinvolti in questa tragedia”.