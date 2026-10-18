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Fontana: gli scontri di Milano una violenza inaccettabile

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, condanna gli scontri di Milano ed esprime solidarietà alle Forze dell'ordine (foto Ansa)

Presidente: massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell'ordine

Bombe carta, agenti aggrediti, barricate e auto dei Carabinieri devastate. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, condanna con fermezza gli episodi di violenza verificatisi in piazza Duomo a Milano e in altre città italiane.

“Le immagini sono gravissime e inaccettabili. Fatti – commenta Fontana – che hanno poco a che fare con i reali bisogni di scuole e università e che finiscono per trasformarsi in occasioni di violenza. Chi si infiltra nei cortei per cercare lo scontro con le Forze dell’ordine e devastare la nostra città non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare. Massima solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine in particolare a chi è stato costretto a ricorrere alle cure in ospedale”.

in evidenza @foto Ansa

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