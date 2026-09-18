Alleanza lombarda per Ismea, firmato un accordo con Clal

Un partner lombardo per Ismea, che ha sottoscritto un’alleanza lombarda con un protocollo di collaborazione con Clal, società di analisi ed elaborazione dati nel settore lattiero caseario, delle carni bovine e suine e dell’alimentazione zootecnica, fondata da Angelo Rossi e composta da ricercatori motivati ed esperti. Si tratta di una realtà che ha sede a Sermide, in provincia di Mantova.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede lo scambio di dati e informazioni sulla zootecnia nazionale, la realizzazione di approfondimenti congiunti su specifiche tematiche e l’organizzazione di eventi e attività di comunicazione per dare maggiore diffusione ai risultati delle analisi, anche a supporto delle istituzioni nazionali e locali.

Beduschi: così si rafforza rete di collaborazione

“Ismea – dichiara Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e consigliere di amministrazione di Ismea – rafforza la propria rete di collaborazione con la consapevolezza che oggi la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati sono di vitale importanza per conoscere le tendenze, pianificare investimenti, dialogare all’interno della filiera con una visione sempre più internazionale”.

“Clal – continua – è diventata un punto di riferimento mondiale grazie ad una banca dati unica e aggiornata in tempo reale. Insieme al lavoro fondamentale svolto da Ismea può aiutare in maniera complementare gli stakeholder, le istituzioni, gli operatori del settore a migliorare la conoscenza dei mercati e assumere decisioni responsabile, basate su riscontri oggettivi”.

Protocollo d’intesa con Organizzazioni interprofessionali del pomodoro

Ismea ha sottoscritto, inoltre, un protocollo d’intesa con le Organizzazioni interprofessionali del pomodoro da Industria Nord Italia e del Bacino Centro Sud-Italia per rafforzare la produzione, l’analisi e la diffusione di dati e studi sulla filiera. Tra le variabili analizzate: le dinamiche produttive, i quantitativi conferiti e trasformati, la provenienza della materia prima, la competitività, i costi di produzione e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti semilavorati e finiti.