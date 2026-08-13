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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste
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Anticipo Pac, erogati 65 milioni a 14.000 aziende agricole lombarde

due agricoltori in un campo che discutono per dare l'idea delle imprese lombarde che ricevono i fondi dell'anticipo della Pac

Beduschi: risorse importanti per dare liquidità a imprese in una fase difficile

Sono circa 65 milioni di euro i fondi dell’anticipo della Pac erogati dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) di Regione Lombardia a circa 14.000 aziende agricole lombarde sulla Domanda Unica 2026: nelle prossime settimane è prevista la conclusione delle operazioni, per un totale stimato di 100 milioni di euro destinati complessivamente a circa 20.000 imprese.

Assessore Beduschi: anticipo Pac è boccata d’ossigeno per imprese agricole lombarde

foto generica dell'assessore Beduschi che nell'articolo commenta il fatto che le imprese lombarde cabbiano ricevuto i fondi dell'anticipo della Pac

“Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per la nostra agricoltura– sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – dato che stiamo attraversando una fase particolarmente complessa, caratterizzata da prezzi di mercato non sempre remunerativi e da costi di produzione crescenti. A pesare sono anche le crisi internazionali e una stagione particolarmente siccitosa, che ha fatto aumentare sensibilmente i costi dell’irrigazione”.

“Con questi anticipi – aggiunge Beduschi – Regione Lombardia mette a disposizione delle nostre aziende liquidità preziosa in un momento nel quale la capacità di affrontare i costi e programmare l’attività è particolarmente importante. Il completamento delle erogazioni porterà nelle prossime settimane a un totale di 100 milioni di euro di cui beneficeranno circa 20.000 imprese agricole”.

Grande attenzione di Regione Lombardia al settore primario

“Anche questo intervento  – conclude l’assessore – dimostra concretamente l’attenzione di Regione Lombardia nei confronti del settore primario: le nostre imprese sono da troppo tempo in prima linea nell’affrontare perturbazioni di mercato sempre più frequenti e gli effetti di un cambiamento climatico che rischia di rendere ordinari fenomeni che un tempo consideravamo eccezionali. Per questo continueremo a garantire il massimo sostegno possibile alla competitività e alla tenuta del sistema agricolo lombardo”.

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