Anticipo Pac, erogati 65 milioni a 14.000 aziende agricole lombarde

Sono circa 65 milioni di euro i fondi dell’anticipo della Pac erogati dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) di Regione Lombardia a circa 14.000 aziende agricole lombarde sulla Domanda Unica 2026: nelle prossime settimane è prevista la conclusione delle operazioni, per un totale stimato di 100 milioni di euro destinati complessivamente a circa 20.000 imprese.

Assessore Beduschi: anticipo Pac è boccata d’ossigeno per imprese agricole lombarde

“Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per la nostra agricoltura– sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – dato che stiamo attraversando una fase particolarmente complessa, caratterizzata da prezzi di mercato non sempre remunerativi e da costi di produzione crescenti. A pesare sono anche le crisi internazionali e una stagione particolarmente siccitosa, che ha fatto aumentare sensibilmente i costi dell’irrigazione”.

“Con questi anticipi – aggiunge Beduschi – Regione Lombardia mette a disposizione delle nostre aziende liquidità preziosa in un momento nel quale la capacità di affrontare i costi e programmare l’attività è particolarmente importante. Il completamento delle erogazioni porterà nelle prossime settimane a un totale di 100 milioni di euro di cui beneficeranno circa 20.000 imprese agricole”.

Grande attenzione di Regione Lombardia al settore primario

“Anche questo intervento – conclude l’assessore – dimostra concretamente l’attenzione di Regione Lombardia nei confronti del settore primario: le nostre imprese sono da troppo tempo in prima linea nell’affrontare perturbazioni di mercato sempre più frequenti e gli effetti di un cambiamento climatico che rischia di rendere ordinari fenomeni che un tempo consideravamo eccezionali. Per questo continueremo a garantire il massimo sostegno possibile alla competitività e alla tenuta del sistema agricolo lombardo”.