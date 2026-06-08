Palazzo Lombardia ha ospitato la presentazione dell’edizione 2006 del ‘Trail del Centenario’, gara di montagna che si svolgerà il prossimo 21 giugno sui sentieri dell’alta Valle Brembana, toccando i territori di Foppolo, Branzi e Carona.

La gara, giunta alla quinta edizione, è organizzata dalla Fly Up Sport di Mario Poletti con il supporto di Lovato Electric di Gorle, è ad oggi la più lunga della provincia di Bergamo. Le iscrizioni sono aperte e al momento si attestano a quota 400 iscritti. La competizione deve il suo nome proprio alla ricorrenza dei 100 anni della Lovato Electrics, main sponsor della manifestazione, che nel 2022 ha voluto dar vita a questa competizione come forma omaggio al territorio.

Alla conferenza stampa in Regione hanno partecipato gli assessori Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Erano inoltre presenti: Mario Poletti di Fly Up Sport, organizzatrice dell’evento, e Massimo Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric.

Franco: molto più di una competizione sportiva

“Il Trail del Centenario – ha spiegato l’assessore Paolo Franco – rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio naturale delle nostre montagne, promuovere il turismo sostenibile e rafforzare il legame tra comunità locali, sport e territorio. Da bergamasco e da atleta – ha aggiunto – conosco bene il valore di queste manifestazioni. Il trail running permette di vivere la montagna in modo autentico, rispettoso e sostenibile, portando migliaia di persone a scoprire luoghi straordinari e contribuendo concretamente all’economia delle vallate”.

Massari: esempio virtuoso

“Abbiamo voluto ospitare questa presentazione in Regione – ha commentato l’assessore Debora Massari – perché il ‘Trail del Centenario’ è un esempio virtuoso di come sport, turismo e valorizzazione delle aree montane possano procedere insieme. Ringrazio tutti gli organizzatori che stanno lavorando per realizzare un’edizione destinata a lasciare il segno. La famiglia Cacciavillani ha saputo trasformare la passione per la corsa e per il territorio in un autentico esempio di welfare aziendale. Il contributo offerto da Lovato Electric non si limita infatti alla sponsorizzazione dell’evento, ma si traduce in un supporto concreto agli aspetti logistici e organizzativi, dimostrando come il legame tra impresa, comunità e sport possa generare valore condiviso per tutto il territorio”.

Picchi: promozione della montagna bergamasca attraverso lo sport

“Il ‘Trail del Centenario’ – ha rilevato il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia – rappresenta un appuntamento importante per la promozione della montagna bergamasca attraverso lo sport. Nato nel 2022 e cresciuto fino a sfiorare i mille partecipanti, anche dall’estero, questo evento valorizza in modo esemplare il territorio di Foppolo e Carona, in Alta Val Brembana, coinvolgendo rifugi, amministrazioni locali, associazioni, volontari e famiglie in una grande esperienza collettiva. Questa – ha concluso Picchi – è la forza dello sport come leva del territorio, che nella Bergamasca e in Lombardia si distingue per la capacità organizzativa”.

La gara

Nata nel 2022, la gara nel giro di pochissimi anni, è diventata un evento dal sapore internazionale e capace di richiamare nel 2025 quasi 1.000 iscritti (tra gare competitive e camminata non competitiva) e oltre 2.000 persone sul percorso. Ideata e fortemente voluta da Massimo Cacciavillani per celebrare i 100 anni dell’azienda bergamasca, la gara propone quattro percorsi di diversa lunghezza e difficoltà (10 km, 13 km, 25 km e 50 km) toccando i rifugi e i sentieri più suggestivi dell’Alta Valle Brembana. Per dare un’idea della portata della manifestazione, ne sono stati elencati, in maniera sintetica, i numeri registrati nell’edizione dello scorso anno.

I numeri dell’edizione 2026 del ‘Trail del Centenario’

Nell’ultima edizione il ‘Trail del Centenario’ ha visto 939 atleti iscritti, 7 regioni italiane di provenienza, 6 nazioni straniere (USA, Regno Unito, Spagna, Ungheria, Francia, Romania), registrando un 55% di crescita delle iscrizioni rispetto al 2024 con oltre 600 iscritti, 3 Comuni coinvolti, 5 rifugi coinvolti (Gemelli, Longo, Calvi, Terre Rosse, Montebello) con la partecipazione di più di 100 volontari, 35 atleti premiati e più di 2000 persone presenti sul percorso. La competizione deve il suo nome alla ricorrenza dei 100 anni della Lovato Electric, main sponsor della manifestazione che nel 2022 ha voluto dar vista a questa competizione come omaggio al territorio.

I 4 percorsi di gara

La gara si articola in 4 percorsi: una family run non competitiva da 10 km; un percorso corto da 13 km; un percorso medio da 25 km e un percorso lungo da 50 km.