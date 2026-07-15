Per Aree interne Val Brembana e Valtellina di Morbegno 15 milioni

Progettualità condivise col territorio e risorse concrete per l’Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno, che comprende 62 comuni tra le province di Bergamo e Sondrio. Attraverso la strategia regionale ‘Agenda del controesodo‘, definita da Regione Lombardia con il coinvolgimento diretto degli enti locali, sono in campo 15,2 milioni di euro per realizzare 17 interventi di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere l’economia locale, implementare i servizi di prossimità e arginare le dinamiche di spopolamento.

Il governatore Attilio Fontana ha fatto il punto sugli investimenti nel corso della nona tappa del tour istituzionale ‘Lombardia Autentica’, promosso insieme all’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

Aree interne Valle Brembana e Valtellina di Morbegno tra rigenerazione e innovazione

La strategia denominata ‘Un passo che unisce: Valle Brembana e Valtellina di Morbegno verso percorsi di rigenerazione e innovazione di comunità’ punta a valorizzare il patrimonio territoriale, culturale e turistico come leva per la crescita sostenibile e il rafforzamento dell’attrattività dell’area. Elemento centrale è il potenziamento del welfare territoriale e dei servizi di prossimità, con particolare attenzione alle persone più fragili, per creare condizioni più favorevoli all’abitabilità e alla capacità del territorio di trattenere e attrarre popolazione.

Gli ambiti tematici di intervento sono quattro. Il primo riguarda l’abitare, con la rigenerazione del patrimonio pubblico sottoutilizzato o abbandonato in modo da creare opportunità abitative per nuovi residenti e lavoratori essenziali, con soluzioni di housing sociale rivolte a giovani e adulti fragili del territorio. Il secondo è incentrato sul welfare, con il rafforzamento dei servizi territoriali di ascolto, sostegno e cura e prossimità. Il terzo riguarda il tema del lavoro e delle imprese, con la creazione di opportunità occupazionali e sostegno alla competitività delle aziende locali attraverso azioni di formazione, innovazione e digitalizzazione. Il quarto ambito riguarda l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta turistica, con interventi infrastrutturali e promozionali finalizzati a potenziare l’attrattività dell’area in chiave sostenibile.

Strategia aree interne nasce da ascolto di esigenze delle comunità locali

“La strategia delle Aree interne – ha evidenziato Fontana – conferma la volontà di Regione di investire con determinazione nella montagna lombarda. Con gli interventi previsti per la Valle Brembana e la Valtellina di Morbegno sosteniamo progetti tangibili e condivisi con gli enti locali. La nostra è una scelta politica chiara: sostenere chi vive e lavora qui, con azioni finalizzate alla crescita sostenibile e al contrasto dello spopolamento. Il metodo delle Aree interne si fonda sul dialogo costante con i territori e sulla co-progettazione. È un modello che in Lombardia sta dando risultati concreti e che continueremo a sostenere con convinzione, perché crediamo che le migliori politiche di sviluppo nascano dall’ascolto delle esigenze delle comunità locali e dalla collaborazione tra tutti i livelli istituzionali”.

Fare squadra con i territori per valorizzarne le vocazioni

“Per rafforzare la competitività e l’attrattività dell’Area Interna – ha sottolineato l’assessore Sertori – lavoriamo costantemente con gli amministratori locali, partendo dalle priorità indicate dal territorio. Come Regione crediamo nel valore di questo metodo, che mette al centro le sinergie istituzionali e consente di programmare investimenti capaci di produrre effetti duraturi. L’obiettivo è migliorare i servizi essenziali, sostenere lo sviluppo delle economie locali e creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in queste aree. Fare squadra con i territori significa valorizzarne le vocazioni, rafforzarne la governance e trasformare le criticità in nuove prospettive di crescita”.

Valtellina di Morbegno: Emporio solidale e Centro servizi integrato per chi è in difficoltà

La giornata di lavoro è iniziata con una visita all’Emporio solidale di Morbegno. Il progetto, finanziato con 230.000 euro, prevede la creazione di un Centro Servizi Integrato (Hub solidale) per prevenire e contrastare la povertà e la vulnerabilità in tutti i suoi aspetti (materiali, relazionali e sociali). L’intervento si articola in quattro linee d’azione. La prima riguarda il supporto a famiglie multiproblematiche o con minori, giovani e adulti disoccupati, persone con disabilità, anziani soli e cittadini già in carico ai servizi. La seconda riguarda uno spazio di ascolto e orientamento per l’accesso ai servizi del territorio, rivolto a chi vive difficoltà economiche o relazionali, anche se non ancora seguito dai servizi sociali. La terza consiste in un sistema di raccolta e consegna di cibo, beni materiali e attrezzature scolastiche per soggetti fragili. La quarta linea di azione riguarda percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Il progetto si rivolge ai residenti dei 25 comuni dell’ambito di Morbegno.

Successivamente la delegazione regionale si è trasferita a Traona, a Palazzo Parravicini, per la presentazione al territorio della strategia d’area.

Le tappe del pomeriggio in Valle Brembana

Nel pomeriggio sono in programma due visite in provincia di Bergamo: la prima all’ex colonia Selmo di Piazza Brembana per l’illustrazione dell’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione dell’edificio da destinare ad attività pubbliche (3,2 milioni di euro); la seconda a Oltre il Colle, località Conca dell’Alben, per illustrare l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex albergo in modo da valorizzare il comprensorio del Monte Alben per la promozione dello sport all’aperto (2,27 milioni di euro).

L’Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno comprende i seguenti comuni: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno, Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.

Gli interventi definiti in fase di coprogettazione sono 17, finanziati con una dotazione complessiva di 15,2 milioni di euro, che comprende risorse regionali per 6,875 milioni, fondi FESR (6,525 milioni) e FSE+ (1 milione) a cui si aggiungono 800.000 euro di cofinanziamenti locali (500.000 euro dal comune di Talamona, 150.000 euro dal comune di Oltre il Colle, 150.000 euro dal comune di Serina).