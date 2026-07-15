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A Varese la firma dell’accordo Stazioni sicure: controlli rafforzati

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa nella sede della provincia di Varese dopo aver sottoscritto il patto Stazioni sicure in 16 comuni della zona

La Russa: coinvolti 16 comuni della provincia per interventi integrati

Regione Lombardia rafforza la sicurezza in 16 stazioni ferroviarie della provincia di Varese. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha firmato l’accordo ‘Stazioni sicure’ nella sede della Provincia, a Varese, dando seguito alla recente delibera di Giunta approvata di concerto con gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile). Per la misura, valida per il 2026, Regione Lombardia ha stanziato un contributo economico di 60.000 euro per interventi straordinari di Polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate e nelle aree di sosta del trasporto pubblico locale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi.

I sottoscrittori dell’accordo

Alla firma del documento hanno partecipato, oltre a Regione Lombardia, anche la Prefettura di Varese, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia Tpl – Trasporto pubblico locale del bacino Como, Lecco e Varese, i Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate e i comuni interessati per la promozione della sicurezza integrata, ovvero Caronno Pertusella, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Ferno, Gerenzano, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luino, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo e Tradate.

La Russa: continuità a un progetto che si è dimostrato utile

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza La Russa: le sue parole sull’accordo Stazioni sicure a Varese“Con questo accordo – spiega l’assessore La Russa – diamo continuità a un progetto che dal 2022 ha dimostrato la propria utilità e che risponde a una necessità ancora molto concreta: rafforzare il controllo nelle stazioni e nelle aree circostanti, contrastando atti vandalici, comportamenti illeciti e situazioni di degrado. L’intesa si fonda sulla collaborazione tra istituzioni attraverso servizi straordinari e coordinati: in 16 comuni della provincia di Varese mettiamo in campo una presenza di agenti di Polizia locale più capillare”.

“È un modello di sicurezza integrata – aggiunge La Russa – che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità e tutelare concretamente cittadini, pendolari e lavoratori. Un ringraziamento particolare al prefetto di Varese Pasquariello, per la preziosa collaborazione e per il costante lavoro di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte”.

I ruoli delle Forze dell’ordine

Il progetto, tenendo conto delle competenze istituzionali in materia, prevede che nelle stazioni non presidiate dalla Polizia ferroviaria i servizi siano svolti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. I servizi di Polizia locale, invece, opereranno principalmente nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie, alle fermate e nelle aree di sosta del Tpl o dove viene richiesto servizio taxi a causa dell’affluenza di viaggiatori.

L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura in sinergia con la Centrale operativa della Questura e con quella dell’Arma dei Carabinieri di Varese, giunta al quinto anno consecutivo, prevede, tramite i comuni interessati, anche il coinvolgimento della cittadinanza ed il volontariato per rivitalizzare le stazioni e le rispettive aree.

Lucente: permettiamo ai cittadini di vivere in piena sicurezza i loro viaggi

In foto l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente: le sue parole sull’accordo Stazioni sicure a Varese“Il progetto ‘Stazioni sicure’ – sottolinea l’assessore Lucente – dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire la sicurezza dei viaggiatori non solo a bordo dei mezzi ma anche nei luoghi principali del sistema ferroviario e del trasporto pubblico locale. Purtroppo sono all’ordine del giorno episodi di vandalismo e di criminalità nelle stazioni e nelle aree adiacenti. Con questa iniziativa il nostro obiettivo è chiaro: contrastare con ogni mezzo l’illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi”.

“Un impegno totale – precisa Lucente –, che auspico possa abbracciare tutte le provincie lombarde e che si avvale della preziosa collaborazione delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali, che già stanno facendo tanto per garantire la sicurezza in luoghi particolarmente frequentati”.

Terzi: garantiamo luoghi sicuri e pienamente fruibili

In foto l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi: le sue parole sull’accordo Stazioni sicure a Varese“Investire nelle infrastrutture – evidenzia l’assessore Claudia Maria Terzi – significa anche garantire che siano luoghi sicuri e pienamente fruibili. Regione Lombardia affianca al potenziamento della rete ferroviaria e delle stazioni un’azione condivisa di presidio e controllo del territorio”.

“L’accordo sottoscritto per la provincia di Varese – conclude Terzi – consolida una collaborazione efficace tra istituzioni, Forze dell’ordine, gestori ferroviari e amministrazioni locali, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri, accoglienti e vivibili per pendolari, studenti e tutti coloro che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico”.
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