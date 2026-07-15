Da Regione Lombardia 1,7 milioni per musei, archivi e biblioteche

Un milione e 700.000 euro per finanziare 101 progetti dedicati ai musei, agli archivi e ai sistemi bibliotecari della Lombardia. È lo stanziamento di Regione Lombardia previsto dall’Avviso Unico Cultura 2026. In particolare, 800.284 euro vanno a 51 progetti museali, 499.715 euro a 34 iniziative riguardanti gli archivi e 400.000 euro a 16 proposte delle reti bibliotecarie. Il bando, con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro, comprende sei ambiti: spettacolo, patrimonio culturale ed ecclesiastico, archivi, biblioteche, musei e siti Unesco.

Caruso: musei, archivi e biblioteche sono fondamentali per la vita culturale dei territori

“Con queste risorse – spiega l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – agiamo su tre fronti fondamentali per la vita culturale dei territori: rendiamo i musei più accessibili e innovativi, recuperiamo documenti che raccontano la storia della Lombardia e rafforziamo le reti bibliotecarie, avvicinando alla lettura cittadini di ogni età”.

“Una collezione – aggiunge Caruso – acquista valore solo se può essere conosciuta, un archivio se può essere consultato, una biblioteca se riesce a raggiungere nuovi lettori. Le iniziative selezionate lavorano anche in questa direzione attraverso allestimenti, strumenti digitali, inventari, attività educative e servizi rivolti anche a chi incontra maggiori difficoltà nell’accesso alla cultura”.

“Musei, archivi e biblioteche – conclude l’assessore – custodiscono la memoria, producono conoscenza e creano occasioni di partecipazione. Rafforzarne la capacità di collaborare, sperimentare nuovi linguaggi e rispondere alle esigenze dei territori contribuisce alla crescita culturale e sociale delle comunità lombarde”.

Finanziati 51 progetti museali in Lombardia

In ambito museale, nel Varesotto sarà valorizzato il dipinto ‘Bambina con fiori’ di Giacomo Balla; oltre a questo, nel Comasco sarà realizzata una guida multisensoriale per Villa Bernasconi; a Pavia un percorso ricorderà il premio Nobel Camillo Golgi; a Monza saranno catalogate le collezioni del Museo e Tesoro del Duomo in occasione dei 1.400 anni della morte della regina Teodolinda. A questo link l’elenco dei progetti museali suddivisi per provincia.

Archivi, 34 i progetti di valorizzazione

Per gli archivi, inoltre, a Milano saranno catalogati e digitalizzati i materiali del fondo fotografico dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; a Crespi d’Adda, nel Bergamasco, saranno esaminate le testimonianze del lavoro e del sistema industriale; nel Mantovano sarà censito e riordinato il fondo storico della Ferrovia Mantova-Peschiera; a Cremona il lavoro riguarderà la documentazione relativa al periodo 1950-1985. A questo link l’elenco dei progetti dedicati agli archivi storici suddivisi per provincia.

Regione Lombardia sostiene 16 progetti dedicati al sistema bibliotecario

Sul versante bibliotecario, infine, ‘Biblioteca libera tutti‘ porterà libri e occasioni di relazione nel carcere di Brescia; ‘IN-Book in BiblioteCAA‘ faciliterà la lettura nel Lodigiano; ‘Voci del verbo leggere‘ coinvolgerà i ragazzi dagli 11 ai 16 anni in provincia di Sondrio; nel Lecchese saranno proposti percorsi tra Biblioestate e BoooKS. A questo link l’elenco dei progetti dedicati ai sistemi bibliotecari suddivisi per provincia.

Le risorse destinate a musei, archivi e biblioteche in Lombardia

Questa in dettaglio la ripartizione dei contributi destinati a musei, archivi e sistemi bibliotecari sono così ripartite sul territorio lombardo: Milano con 456.355 euro per 24 progetti; Brescia con 367.619 euro per 21 progetti; Bergamo con 208.279 euro per 12 progetti; Mantova con 166.518 euro per 10 progetti; Pavia con 144.878 euro per 10 progetti; Como con 78.487 euro per 4 progetti; Varese con 56.195 euro per 4 progetti; Cremona con 52.393 euro per 5 progetti; Lodi con 51.650 euro per 3 progetti; Lecco con 41.772 euro per 3 progetti; Sondrio con 39.850 euro per 3 progetti; Monza e Brianza con 36.000 euro per 2 progetti.