Oltre 14 milioni per sostenere le aree interne della Valchiavenna.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Montagna e agli Enti locali, Massimo Sertori, hanno partecipato al ‘Tour Aree Interne 2026 – Lombardia Autentica’ in Valchiavenna, per presentare la Strategia d’Area ‘Traiettorie di accoglienza e resilienza’ e visitare alcuni degli interventi finanziati da Regione Lombardia.

Interessa i 12 Comuni dell’Area Interna Valchiavenna (che coincide con il territorio della Comunità Montana della Valchiavenna) ossia Campodolcino, Chiavenna (Comune capofila), Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

Complessivamente sono 17 gli interventi finanziati, per una dotazione di 14,16 milioni di euro, di cui 9,66 milioni di risorse Fesr, 1,5 milioni Fse+, 2,7 milioni di risorse regionali e 300.000 euro di cofinanziamento locale.

La strategia punta a costruire una Valchiavenna ‘abitabile, accessibile, attrattiva e sostenibile’, mettendo al centro la comunità delle persone e il rapporto con il territorio. Il principio della ‘restanza’ viene individuato come elemento trasversale: creare le condizioni affinché le persone possano scegliere di restare, tornare o insediarsi nel territorio.

Al tavolo dei lavori anche il vicesegretario generale di Regione Pier Attilio Superti; il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta e il presidente della Comunità Montana della Valchiavenna Davide Trussoni. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Sondrio Anna Pavone, il consigliere regionale Silvana Snider membro della Commissione Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine e i sindaci del territorio.

Fontana: investire sui territori per rafforzare qualità della vita e attrattività – “Abbiamo costruito la Strategia per la Valchiavenna – ha sostenuto il presidente Fontana – partendo dalle esigenze espresse direttamente dal territorio, coinvolgendo i Comuni, la Comunità montana e il Politecnico. Abbiamo messo a disposizione per le 14 Aree Interne 200 milioni di euro, tra risorse europee e regionali, e definito insieme un progetto che interviene sulle attività produttive, sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici, sulla tutela della biodiversità, sulla mobilità e sul sostegno alle persone più fragili. È questo il metodo che riteniamo fondamentale: le scelte devono essere costruite con il coinvolgimento delle comunità interessate. Per questo difendiamo l’autonomia e chiediamo che i fondi di coesione continuino a essere gestiti vicino ai territori, evitando una centralizzazione delle decisioni a Roma. Finché saremo alla guida della Regione, continueremo a lavorare secondo un principio di sussidiarietà, lasciando ai territori un ruolo centrale nella definizione delle priorità e delle politiche che li riguardano”.

Sertori: 17 interventi per trasformare le potenzialità del territorio in opportunità – “La Strategia per la Valchiavenna – ha sottolineato l’assessore Sertori – dimostra che le politiche per le Aree Interne devono essere costruite a partire dalle esigenze espresse dai territori e dalle loro comunità. I 14 milioni di euro di finanziamenti rappresentano una parte importante di un progetto più ampio, che comprende il sostegno alle attività produttive, la tutela del patrimonio naturale, la mobilità, i servizi e il sostegno alle persone più fragili. Credo fermamente che le risorse generate dalla montagna debbano rimanere sul territorio e tornare a beneficio delle comunità, come avviene anche attraverso i canoni e l’energia gratuita legati alle concessioni idroelettriche. Dobbiamo quindi costruire politiche su misura, capaci di tenere conto delle specificità di ogni territorio e di contrastare concretamente lo spopolamento. La Valchiavenna ha un forte senso di comunità e un’identità molto radicata: sono elementi fondamentali su cui costruire il futuro e che le istituzioni devono saper valorizzare”.

Le tre tappe della visita – La prima tappa si è svolta al complesso dei Cappuccini di Chiavenna, dove è stato presentato l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti, finanziato con 700.000 euro di risorse Fesr. Il progetto prevede, tra l’altro, la sostituzione di parte dei serramenti esterni e del sistema di generazione del calore, un nuovo impianto di ventilazione meccanica controllata e di illuminazione e la sostituzione dell’attuale cupola di vetro con moduli fotovoltaici integrati. L’intervento punta a valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e a rafforzare il ruolo sociale e culturale dell’ex convento dei Cappuccini, oggi polo culturale.

Seconda tappa alla Torbiera di Mottala, a Campodolcino, nell’ambito dell’intervento da 365.000 euro Fesr dedicato alla tutela e al sostegno della biodiversità in Valchiavenna. Il progetto interessa diversi siti naturalistici e prevede, per la torbiera, la protezione delle zone più sensibili, la realizzazione di passerelle in legno sopraelevate per una fruizione controllata e accessibile e l’installazione di pannelli informativi sulle caratteristiche dell’ambiente e sulle specie animali e vegetali presenti.

La terza tappa si è svolta al Santuario di San Guglielmo, a San Giacomo Filippo, dove è stato illustrato l’intervento da 1,925 milioni di euro Fesr per la tutela del patrimonio naturale e la realizzazione di un percorso geo-naturalistico. Il progetto prevede, tra l’altro, la riqualificazione della Caurga del torrente Liro, con un itinerario naturalistico e una passerella per la vista della cascata, oltre al collegamento con l’itinerario storico della via Spluga.

I 17 interventi nell’Area per 14,16 milioni di euro – I 17 interventi della Strategia interessano tre principali ambiti: sistema economico e sviluppo territoriale; paesaggio, ambiente, mobilità e attrattività territoriale; abitare, welfare e servizi di cittadinanza. Tra gli interventi finanziati figurano il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, l’efficientamento energetico del Complesso dei Cappuccini, la valorizzazione del patrimonio naturale e degli attrattori turistici legati alle vie d’acqua, gli interventi sulla biodiversità, la mobilità ciclabile e ciclopedonale, i servizi per le persone non autosufficienti, il sostegno ai caregiver, l’inclusione socio-lavorativa, l’housing sociale, la valorizzazione del patrimonio storico e religioso e nuovi servizi turistici.

A questo link l’elenco e i dettagli dei 17 interventi della Strategia dell’Area interna.

Attenzione, video a questo link https://www.swisstransfer.com/dl/01a0ce6c-2827-725e-9c2c-186e46939cfc

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia;

– Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali e Montagna;

– Davide Trussoni, presidente della Comunità Montana della Valchiavenna;

– Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna. (LNotizie)

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