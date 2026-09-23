Regione Lombardia conferma anche per il 2027 la misura ‘Dote trasporti‘, il contributo a parziale rimborso riconosciuto ai cittadini residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti AV – Alta Velocità sulle tratte Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera del Garda. Con una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, vengono stanziati 150.000 euro a copertura della misura: il rimborso per ogni singolo viaggiatore può arrivare fino a 90 euro al mese in funzione della spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento.

Beneficiari e modalità di richiesta

Il contributo è riconosciuto ai cittadini (anche minori di 18 anni) residenti in Lombardia (alla data di inizio validità dell’abbonamento AV) per l’acquisto di abbonamenti validi sui servizi ferroviari commerciali non coperti dalla Carta Plus Lombardia e integrati con il trasporto pubblico regionale e locale; oppure, in alternativa, in abbinamento ad un abbonamento mensile, trimestrale o annuale IVOL – Io viaggio ovunque in Lombardia. Il contributo, in questa fase, sarà riconosciuto per gli abbonamenti acquistati da marzo 2027 fino a febbraio 2028. La richiesta potrà essere presentata dal 1° ottobre 2027 tramite la piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’.

Obiettivo abbattere i costi e valorizzare l’interconnessione

“Con la ‘Dote trasporti’ – ha spiegato l’assessore Franco Lucente – confermiamo anche per il 2027 un sostegno concreto ai cittadini lombardi che scelgono il treno per i propri spostamenti. L’obiettivo è rendere più conveniente l’acquisto di abbonamenti che consentono di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, offrendo un parziale rimborso della spesa sostenuta e agevolando chi sceglie soluzioni di mobilità efficienti e integrate. L’obiettivo è chiaro: abbattere i costi e valorizzare l’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto”.