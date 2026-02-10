Arianna Fontana mantiene le promesse. “Corro per vincere alle Olimpiadi di casa” aveva detto a Lombardia Notizie Tv in un’intervista mandata in onda lo scorso dicembre. “Quando partecipo all’evento olimpico – spiegava – non lo faccio per il gusto di partecipare: scendo in pista per giocarmi il tutto per tutto, con l’obiettivo prima della finale e poi del podio. Mi preparo alla competizione per essere pronta al mille per mille”. E così è stato. Sul ghiaccio milanese, la campionessa valtellinese, icona mondiale dello short track, ha conquistato l’oro nella staffetta mista, confermandosi l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici Invernali: si tratta della 12esima medaglia, la terza d’oro, in una favola a Cinque Cerchi iniziata 20 anni fa. Arianna Fontana è salita sul podio in sei edizioni consecutive dei Giochi: da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. “Un vero e proprio orgoglio valtellinese e lombardo” come ha sottolineato il governatore Attilio Fontana.

Nel corso del podcast “Verso Milano Cortina 2026 – Lombardia Protagonista” Arianna Fontana aveva raccontato il suo percorso verso Milano Cortina 2026, con l’emozione e la nuova sfida di competere “in casa”, nella sua Lombardia.