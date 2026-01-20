Brignone, Fontana: Federica ha mantenuto la promessa

“Pochi mesi fa, nel mio ufficio, alla consegna del Premio ‘Rosa Camuna’ di Regione Lombardia, mi aveva promesso il massimo impegno per esserci alle nostre Olimpiadi: ha mantenuto la promessa: Federica Brignone è tornata!”.

Federica Brignone ha mantenuto la promessa: è tornata!

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, saluta il ritorno in gara della sciatrice azzurra “dopo 292 giorni di battaglia contro l’infortunio, strappando un sesto posto che vale più di un oro”.

“Brignone è scesa in pista dopo il grave infortunio di aprile – aggiunge il governatore – che avrebbe potuto mettere fine a un’avventura straordinaria. Invece Federica ha scelto di combattere. Giorno dopo giorno, passo dopo passo”.

“Una grande e bella notizia – conclude Fontana – a pochi giorni da Milano-Cortina. Un assaggio delle emozioni che tutta la squadra azzurra ci farà vivere. Complimenti Federica”.