‘Prevenire per vincere insieme’: è il titolo del video del sostegno alla prevenzione della salute, realizzato dalla Asst Valtellina e Alto Lario, in collaborazione con Regione Lombardia, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Anche attraverso le testimonianze di campioni come la pluricampionessa olimpica dello short track Arianna Fontana e il campione dello sci alpinismo Nicolò Canclini, l’obiettivo è quello di far comprendere quanto importante sia il tema della prevenzione nella salute.

Ed è proprio Arianna Fontana a lanciare un appello che va in questa direzione.

Olimpiadi 2026, Arianna Fontana a sostegno della prevenzione

“Le medaglie – dice l’atleta valtellinese – raccontano le mie vittorie, la prevenzione può diventare la tua. Fai la scelta giusta, per te, per chi ami, per la nostra comunità”. Le parole di Nicolò Canclini guardano, poi, all’appuntamento olimpico “Con le Olimpiadi il nostro territorio sarà al centro del mondo, un’occasione per dimostrare chi siamo: uniti, consapevoli, pronti”.

“Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, e cito per tutti Ida Ramponi, direttore dell’Asst Valtellina e Alto Lario – commenta Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare – desidero quanto importante sia il tema della prevenzione. Innanzitutto, per la salute dei cittadini e, poi, per una corretta pianificazione e organizzazione del nostro sistema sanitario”.

