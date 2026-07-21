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Su Autonomia differenziata Lombardia via libera dalla Camera

Per la Lombardia arriva il via libera alle pre-intese sull'Autonomia differenziata dalla Camera dei deputati

Presidente Fontana: un ulteriore passo avanti per futuro della nostra Regione Sottosegretario Piazza: prosegue confronto per arrivare ai disegni di legge

“Un ulteriore passo avanti nel percorso dell’Autonomia differenziata della Lombardia. Si tratta di un risultato che conferma la volontà di proseguire un cammino previsto dalla Costituzione e atteso da anni dai cittadini lombardi”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’approvazione alla Camera della risoluzione sulle pre-intese per l’Autonomia differenziata.

Fontana: bene Camera su Autonomia differenziata per Lombardia

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commenta il via libera della Camera alle pre-intese sull'Autonomia differenziata“L’Autonomia non è un privilegio, ma – continua il presidente – uno strumento per rendere l’azione amministrativa più efficiente, e per assumersi maggiori responsabilità”.

“Siamo certi  – conclude il presidente Fontana – che il confronto con il Governo possa proseguire rapidamente fino alla definizione dei disegni di legge che consentiranno di dare piena attuazione a questo percorso, nell’interesse della Lombardia e dell’intero Paese”.

La soddisfazione del sottosegretario Piazza

Il sottosegretario Mauro PiazzaSoddisfazione è stata espressa anche dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia, Mauro Piazza.

“L’approvazione della risoluzione – sottolinea il sottosegretario – rappresenta un passaggio fondamentale perché consente di proseguire il confronto con il Governo e di entrare nella fase di definizione dei disegni di legge relativi alle materie oggetto delle pre-intese”.

Avanti con spirito di collaborazione per i lombardi

“La Lombardia – conclude Piazza – continuerà a lavorare con determinazione e spirito di collaborazione affinché questo percorso possa concludersi in tempi rapidi. Nel pieno rispetto del dettato costituzionale e nell’interesse dei cittadini lombardi“.

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