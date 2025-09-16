LNews-Foto. FIRMATO ACCORDO TRA LOMBARDIA E FLORIDA, PRESIDENTE FONTANA: IMPORTANTE INTESA MIRATA A INTENSIFICARE I RAPPORTI TRA REGIONE E STATO AMERICANO

A MILANO IL PRIMO ‘SELECTFLORIDA’ IN ITALIA, TESTIMONIANZA DEL FORTE LEGAME TRA LE DUE REALTÀ

(LNews – Milano, 16 set) “Un’iniziativa che rafforza e crea ulteriori condizioni di collaborazione tra la vostra Regione e il nostro Stato. Siamo grati dell’amicizia instaurata da tempo con la Lombardia e il fatto di aver aperto qui, a Milano, il nostro primo punto di riferimento in Italia, fa comprendere quanto forti siano i legami con voi”. Lo ha detto il segretario al Commercio della Florida, Alex Kelly firmando oggi, a Palazzo Lombardia, un’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana. Presente anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Il documento, della durata quinquennale, punta a incrementare la promozione di collegamenti istituzionali e progettuali basati su scambi di informazioni e buone pratiche.

“In questo modo – spiega il presidente Fontana, che a novembre aveva ricevuto in Regione il governatore della Florida, Ron DeSantis – desideriamo favorire ulteriormente il contatto e la collaborazione tra piccole e medie imprese, tra filiere e associazioni di categoria. Sarà altresì incoraggiata la partecipazione congiunta a piattaforme di condivisione della conoscenza e a comunità di lavoro che supportino l’innovazione nell’interazione tra industria e università”.

A far da raccordo tra le parti sarà ‘SelectFlorida’, il primo e nuovo ufficio di rappresentanza dello Stato americano realizzato in Italia che, con sede a Milano, fungerà, tra l’altro, da anello di congiunzione con le Direzioni Generali della Regione Lombardia e gli stakeholder del mondo accademico ed imprenditoriale.

“Il tutto – conclude Fontana – con azioni mirate a sostenere reciproche opportunità di investimento e la partecipazione ad eventi industriali e commerciali”.

Tra le materie che caratterizzeranno l’intesa, individuate dal sottosegretario regionale ai Rapporti Internazionali, Raffaele Cattaneo, che ha in questi mesi ha mantenuto solidi e costanti rapporti con i rappresentanti della Florida, particolare rilevanza verrà posta all’aerospazio e all’aviazione, alla life science, all’intelligenza artificiale, alla manifattura avanzata e all’industria 4.0. E, ancora, alle infrastrutture di trasporto, alla logistica, alla sostenibilità ambientale, all’agrifood/agritech, e al turismo.

“Il tema dei trasporti e della mobilità – ha spiegato l’assessore Lucente – sarà parte centrale dell’accordo e l’impegno di Regione Lombardia sarà incentrato nel raccogliere e trasferire reciprocamente indicazioni e soluzioni utili a migliorare le strategie di questo settore”.