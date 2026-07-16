“Un altro passo avanti. L’autonomia della Lombardia è e rimane il nostro obiettivo”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato il via libera del Senato alle pre-intese sull’autonomia differenziata con le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Questa riforma, ha osservato il governatore lombardo, “rappresenta una opportunità concreta per dare il via a un ammodernamento istituzionale atteso da decenni, tanto dai cittadini quanto dalle categorie produttive”.

Impegno di Regione Lombardia a proseguire percorso tracciato da pre-intese

Sulla stessa linea il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza: “Esprimo soddisfazione e confermo l’impegno della nostra Regione a proseguire questo percorso, come del resto abbiamo fatto fin dalle prime fasi della riforma”, ha detto stigmatizzando le critiche rivolte al progetto, definendole “frutto di analisi sommarie e pregiudizi politici”. L’autonomia differenziata, ha aggiunto, “è coerente con i principi della Costituzione, non spacca il Paese, ma al contrario contribuirà allo sviluppo di una Repubblica più solida e capace di valorizzare i territori”.